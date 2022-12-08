"Слышал весь город": на авиабазе ВС РФ в Бердянске прогремели взрывы, возник масштабный пожар

На место пожара выехали почти все скорые и пожарные машины города.

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На авиабазе во временно оккупированном войсками РФ Бердянске Запорожской области прогремели взрывы, возник масштабный пожар. Об этом в комментарии изданию "Суспільне" сообщила действующий председатель городской военной администрации Виктория Галицина.

По словам предствительницы украинских властей, в Бердянске на авиабазе прогремели три мощных взрыва и еще 15 меньшей силы.

"Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все быстрые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия", — говорится в публикации.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в свою очередь сообщил, что в Бердянске "очень громко уже второй день". Со ссылкой на местных жителей он также рассказал о взрывах в районе аэропорта Бердянска, где российские войска разместили свою технику и дроны.

"Сегодня громкий хлопок в районе аэропорта слышал весь город", — добавил Федоров.

[ + – ] Бердянск на карте

Напомним, по данным СМИ, украинские дроны, которые недавно ударили по аэродромам РФ, разработаны частным бизнесом. Согласно информации журналистов, удары по авиабазам в центре России станут частью новой тактики Вооруженных сил Украины.

Также мы писали о том, как 5 декабря на авиабазе Дягилево в Рязанской области России были повреждены взрывом два самолета Ту-95МС и Ту-22М3.