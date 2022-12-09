ВСУ ударили по позициям ВС РФ в Запорожской области: более 200 раненых, — Генштаб

Госпиталь, развернутый на базе Токмакского диспансера, полностью заполнен пострадавшими россиянами.

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Вооруженные силы Украины в течение суток нанесли несколько ударов по позициям оккупантов, в результате чего ВС РФ ранеными потеряли около 240 человек. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 9 декабря.

По данным командования, ВС РФ продолжают нести большие потери среди личного состава и боевой техники.

В течение 7 декабря подразделения ВСУ нанесли массированные удары по позициям оккупантов в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Энергодаре, Днепрорудном, Пологах и Васильевке Запорожской области. ВС РФ, благодаря действиям украинской армии, потеряли ранеными около 240 человек.

Помимо этого, как сказано в сводке Генштаба, были уничтожены три склада боеприпасов и 20 единиц боевой техники.

"Развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск", — добавили в Генштабе, комментируя выполнение успешных операций в Запорожской области.

Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны Украины, в свою очередь, в течение минувших суток поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также уничтожили 2 склада боеприпасов россиян.

Отметим, что 8 декабря в СМИ появилась информация о мощных взрывах на авибазе ВС РФ в оккупированном Бердянске. По неподтвержденным данным, в результате серии "бавовн" возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что ВС РФ готовят вооруженную провокацию на территории Запорожской АЭС. Оккупанты, как предупреждал "Энергоатом" разместили реактивную артиллерию на ядерном объекте, из которой могут вести прицельный огонь по прифронтовым Марганцу и Никополю.