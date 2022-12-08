ВС РФ готовят вооруженную провокацию на Запорожской АЭС, — Энергоатом

Россияне, по данным компании, завезли на ЗАЭС реактивную артиллерию, из которой могут обстреливать Никополь и Марганец.

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ВС РФ готовят очередную вооруженную провокацию на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом информирует пресс-служба национальной атомной компании "Энергоатом".

По данным ведомства, ВС РФ готовят очередную провокацию на территории Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения.

Как утверждают в "Энергоатоме", россияне в среду, 7 декабря, завезли на ядерный объект несколько реактивных систем залпового огня "Град". Тяжелое вооружение разместили возле энергоблока № 6 — рядом с территорией сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

Ранее в указанной локации, по информации "Энергоатома" оккупанты в тайном режиме возводили "защитные сооружения", нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Атомная энергогенерирующая компания предполагает, что ВС РФ будут вести огонь из переброшенной реактивной артиллерии по Никополю и Марганцу, а территория Запорожской АЭС будет использоваться в качестве "прикрытия".

"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заминировали территорию станции и подъездные пути к ней", — продолжили в "Энергоатоме".

Ведомство в очередной раз призвало МАГАТЭ создать зону безопасности на территории Запорожской АЭС и поспособствовать демилитаризации ядерного объекта, который находится под контролем ВС РФ.

Напомним, в конце ноября "Энергоатом" сообщил о возможном отходе подразделений ВС РФ с территории Запорожской АЭС.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, когда Запорожская АЭС может вернутся под контроль Украины и при каких условиях.