"Воруют все": ВС РФ могут покинуть территорию Запорожской АЭС, — Энергоатом

В росСМИ все чаще стала появляться информация о том, что россиянам нужно выйти с территории ЗАЭС и передать ядерный объект под контроль МАГАТЭ.

Related video

Российские войска в ближайшее время могут покинуть территорию захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом в эфире телемарафона заявил глава национальной атомной энергокомпании "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, украинские энергетики сейчас видят признаки того, что ВС РФ готовятся к отступлению и выходу с территории захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре.

Петр Котин отметил, что в российских СМИ чаще стала появляться информация о том, что оккупационному контингенту стоило бы покинуть ЗАЭС и передать ядерный объект под контроль международных экспертов из МАГАТЭ. Глава "Энергоатома" предположил, что военнослужащие ВС РФ "собирают чемоданы" и воруют с территории Запорожской АЭС все, что видят перед собой.

"В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что россияне, возможно, собираются покинуть Запорожскую АЭС… Очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать под контроль МАГАТЭ", — продолжил Котин, комментируя возможное отступление захватчиков.

Вместе с этим, как предупредил глава "Энергоатома", сейчас рано рассуждать о выходе оккупационных войск из ядерного объекта. Котин отдельно напомнил, что ВС РФ "напичкали" Запорожскую АЭС боевой техникой и взрывчаткой, а также заминировали территорию атомной станции.

Несколькими днями ранее "Росатом" заговорил о возможной атомной катастрофе на Запорожской АЭС. Российская компания заранее возложила ответственность за катастрофу на Украину, которая якобы "считает допустимым небольшой ядерный инцидент".

Также сообщалось, что на Запорожской АЭС произошла утечка после очередных обстрелов ВС РФ. Из-за атаки российских войск был поврежден один из резервуаров на атомной станции. Утечка, по данным МАГАТЭ, стала одним из самых серьезных инцидентов на Запорожской АЭС за последние месяцы.