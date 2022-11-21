На ЗАЭС произошла утечка: МАГАТЭ озвучило последствия обстрела ВС РФ

Из-за атаки был поврежден один из резервуаров на атомной станции — это один из самых серьезных инцидентов на АЭС за последние месяцы, сообщили в агентстве.

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В результате обстрелов Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре, которые произошли в минувшие выходные, были повреждены резервуары для хранения конденсата. Это привело к нерадиоактивной утечке и масштабным повреждениям на площадке станции. Инцидент стал одним из самых серьезных на АЭС за последние месяцы. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в пресс-релизе на сайте организации.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты подтвердили, что, несмотря на силу обстрелов, которые произошли в субботу вечером и в воскресенье, "ключевое оборудование осталось неповрежденным и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью".

Группа экспертов сообщила, что состояние шести реакторных блоков остается стабильным, также подтверждена целостность отработанного топлива, свежего топлива и ядерных отходов в хранилищах.

"Наблюдения группы включали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, несколько ударов по главной дороге вдоль реакторов станции, а также по выведенной из строя железной дороге, трубопровод сжатого воздуха, пораженный осколками, два удара по кровля специального вспомогательного здания, незначительные видимые повреждения трубопровода зарядки оросителей, а также два удара в районе караульного помещения", — говорится в пресс-релизе агентства.

Специалисты уже начали устранять повреждения, проводится уборка площадки АЭС после атак, добавили в МАГАТЭ.

В связи с возобновлением обстрелов по территории Запорожской АЭС Гросси активизировал консультации по установлению защитной зоны на объекте.

В сообщении организации не упоминается, какая именно сторона совершила обстрел АЭС. "Энергоатом" заявлял, что за атаку ответственны войска РФ.

Напомним, 20 ноября "Энергоатом" информировал о массированных обстрелах Запорожской АЭС, которые вели российские войска. В ходе атаки ВС РФ осуществили как минимум 12 ударов по территории ядерного объекта, в результате которых пострадала инфраструктура станции.

Тем временем в российской госкорпорации "Росатом" заявили, что не исключают возможную атомную аварию на захваченной Запорожской АЭС.