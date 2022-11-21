В "Росатоме" заговорили о возможной атомной катастрофе на Запорожской АЭС

Оккупанты ответственность за возможную катастрофу возложили на Украину, которая якобы "считает допустимым небольшой ядерный инцидент".

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Российская госкорпорация "Росатом" не исключает возможную атомную аварию на захваченной Запорожской АЭС. Об этом заявил глава холдинга страны-агрессора Алексей Лихачев.

По его словам, на Запорожской АЭС в Энергодаре, которая находится под контролем ВС РФ, существует риск атомной аварии.

Глава российской государственной корпорации ответственность за возможную катастрофу возложил на Украину, которая, как утверждает Лихачев, "считает допустимым небольшой ядерный инцидент".

Руководитель "Росатома" пригрозил, что в случае атомной аварии на захваченной россиянами Запорожской АЭС мировая история будет "навсегда изменена".

"ЗАЭС поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории. Поэтому нужно сделать все, чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность ЗАЭС", — добавил Лихачев, возлогая ответственность на Украину за возможную атомную аварию на ядерном объекте.

Отметим, что 20 ноября "Энергоатом" информировал о массированных обстрелах Запорожской АЭС, которые вели российские войска. В ходе атаки ВС РФ осуществили как минимум 12 ударов по территории ядерного объекта, в результате которых пострадала инфраструктура станции.

МАГАТЭ подтвердило, что Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре подверглась массированным обстрелам, а некоторые взрывы прогремели рядом с реакторами. Из-за прилета российских снарядов были повреждены здание для хранения радиоактивных отходов, системы и оборудование, которые необходимы для функционирования станции.