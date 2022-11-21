У "Росатомі" заговорили про можливу атомну катастрофу на Запорізькій АЕС

Окупанти відповідальність за можливу катастрофу поклали на Україну, яка нібито "вважає допустимим невеликий ядерний інцидент".

Related video

Російська держкорпорація "Росатом" не заперечує можливу атомну аварію на захопленій Запорізькій АЕС. Про це заявив голова холдингу країни-агресора Олексій Лихачов.

За його словами, на Запорізькій АЕС в Енергодарі, яка перебуває під контролем ЗС РФ, існує ризик атомної аварії.

Глава російської державної корпорації відповідальність за можливу катастрофу поклав на Україну, яка, як стверджує Лихачов, "вважає допустимим невеликий ядерний інцидент".

Керівник "Росатому" пригрозив, що в разі атомної аварії на захопленій росіянами Запорізької АЕС світову історію буде "назавжди змінено".

"ЗАЕС поставлена на ризик атомної аварії, і очевидно, що Київ вважає допустимим невеликий ядерний інцидент. Великий чи невеликий, радіоактивність у Києва не питатиме. Це буде прецедент, який назавжди змінить хід історії. Тому потрібно зробити все, щоб у думках ні в кого не було зазіхати на безпеку ЗАЕС", — додав Лихачов, покладаючи відповідальність на Україну за можливу атомну аварію на ядерному об'єкті.

Зазначимо, що 20 листопада "Енергоатом" інформував про масовані обстріли Запорізької АЕС, які вели російські війська. У процесі атаки ЗС РФ здійснили щонайменше 12 ударів по території ядерного об'єкта, внаслідок яких постраждала інфраструктура станції.

МАГАТЕ підтвердило, що Запорізька АЕС в окупованому Енергодарі зазнала масованих обстрілів, а деякі вибухи пролунали поряд із реакторами. Через приліт російських снарядів було пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, системи й обладнання, які необхідні для функціонування станції.