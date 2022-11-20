Били все утро. ВС РФ нанесли 12 ударов по Запрожской АЭС, — Энергоатом

В результате обстрелов пострадала инфраструктура станции, которая необходима для запуска пятого и шестого энергоблоков — и снабжения Украины.

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Российские военные утром 20 ноября обстреляли Запорожскую АЭС. Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", было зафиксировано 12 попаданий, в результате чего были повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции.

"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствует о том, что ра*исты целились и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и восстановления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", — говорится в сообщении.

Также в "Энергоатоме" заявили о трех попаданиях в районе подстанции "Радуга". Информация о степени повреждений на данный момент уточняется.

В компании отметили, что было принято решение вывести пятый и шестой энергоблоки на минимально контролируемый уровень мощности. Это необходимо для того, чтобы получить пар, который критически необходим зимой для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды. При этом оккупационные власти всеми силами блокировали подготовку энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности.

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В связи с этим "Энергоатом" обратился к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода из объекта из-под контроля российских оккупационных сил и возвращения станции под полный контроль Украины.

Напомним, 2 ноября из-за обстрелов российскими войсками Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена. По информации "Энергоатома" были включены все 20 резервных дизельных генераторов.

27 октября стало известно, что российские оккупационные власти начали незаконное строительство на территории Запорожской АЭС. В этой связи Украина обратилась к МАГАТЭ с просьбой проверить факт застройки, поскольку у украинских работников нет доступа к станции и нет информации, что именно там происходит.