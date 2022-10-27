РФ строит незаконный объект на ЗАЭС: Украина обратилась к МАГАТЭ (видео)

Исполняющий обязанности главного инспектора по ядерной безопасности Олег Кориков заявил, что украинская сторона просит разобраться в ситуации на ЗАЭС для получения более полной информации.

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Российские оккупанты начали незаконное строительство на территории Запорожской АЭС. В связи с этим Государственная инспекция ядерного регулирования Украины обратилась в МАГАТЭ с просьбой осуществить проверку. Об этом сообщил 27 и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков в ходе брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

По словам чиновника, данное строительство нарушает договор по гарантиям между Украиной и МАГАТЭ, поскольку речь идет об изменении технологий на ядерной установке, и об этих изменениях необходимо предупреждать международное агентство.

"Мы имеем сейчас фактически несанкционированные строительные работы на ядерной установке хранилища отработанного ядерного топлива, который находится в границах промышленной площадки ЗАЭС", — заявил Кориков.

Кроме того, перед проведением строительных работ и изменением модификации установки необходимо всесторонне рассмотреть их безопасность, что в данных условиях невозможно, поскольку украинский персонал не имеет доступа к данному строительству.

Также Кориков отметил, что Украина пока не располагает информацией о том, какое именно строительство было начато на территории ЗАЭС.

"Госатомрегулирование уже обратилось в МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", — заявил Кориков.

Ранее сообщалось, что по информации Генштаба ВСУ российская армия во время отступления может попытаться оставить после себя выжженую землю. По мнению замначальника главного управления Алексей Громова, не исключено, что оккупанты могут устроить подрывы на Запорожской АЭС, чтобы окончательно вывести ее из строя и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив при этом Украину.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что 27 октября на совбезе ООН будет рассматриваться вопрос о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. По его словам, такая мера необходима для того, чтобы предотвратить большую ядерную катастрофу.