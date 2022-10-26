Во избежание провокаций: МАГАТЭ предлагает ООН создать защитную зону вокруг ЗАЭС (видео)

По словам гендиректора организации Рафаэля Гросси, вопрос о создании такой зоны вокруг ЗАЭС связан с тем, что обстрелы атомной станции представляют собой постоянную угрозу ядерной безопасности.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Международной конференции по атомной энергии в Вашингтоне заявил, что 27 октября он примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Гендиректор пояснил цель своего участия в заседании Совбеза. По его словам, необходимо предотвратить крупную ядерную аварию на Запорожской АЭС.

"Завтра я покину вас всего на несколько часов, а затем вернусь, чтобы вновь отправиться на заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для скорейшего создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции", — сказал Гросси.

Также гендиректор прокомментировал ситуацию на ЗАЭС и сообщил, что она на сегодняшний день неприемлема. Он отметил, что МАГАТЭ необходимо принять скорейшие меры, чтобы защитить ЗАЭС.

Ранее предложение МАГАТЭ о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине получает решительную международную поддержку. 22 октября Гроссии впервые предложил создать такую ​​зону. В опубликованном отчете он написал, что обстрелы ЗАЭС представляют собой "постоянную угрозу ядерной безопасности, может привести к радиологическим последствиям.

С чем связано предложение МАГАТЭ

Заявление гендиректора МАГАТЭ прозвучало на фоне обвинений Кремля в подготовке провокации в Украине с применением "грязной бомбы". В частности РФ инициировала заседание Совбеза ООН, на котором российская сторона выдвинула обвинения в адрес Украины о готовности Киевом взорвать на своей территории устройство с радиоактивным веществом.

После заседания стало известно, что российская сторона не предоставил никаких доказательств, подтверждающих данные обвинения. По словам заместителя посла Великобритании в ООН Джеймса Кариуки, Москва не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих утверждений и назвал слова российской стороны лживыми обвинениями.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 октября пригласил в Украину экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам главы украинского МИД, гендиректор организации Рафаэль Гросси согласился на визит в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с западными коллегами российскую дезинформацию о создании в Украине атомной "грязной бомбы". По словам главы оборонного ведомства, он ответил на все ложные обвинения, назвав заявления Москвы ядерным шантажом.