Поиск "грязной бомбы": Кулеба пригласил в Украину экспертов МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси согласился посетить мирные объекты. По мнению главы МИД Украины, россияне часто обвиняют других в том, что хотят сделать сами.

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В Украину пригласили экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы они проверили "места разработки грязной бомбы". Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу обвинял Украину в разработке "грязной бомбы". Министр страны-агрессора полагает, что ее подрыв Киев использует для дискредитации РФ.

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы", — заявил глава МИД.

Гросси, по информации Кулебы, согласился на визит в Украину.

[ + – ] Рафаэль Гросси согласился посетить Украину

"В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", — заметил он.

Российские обвинения Кулеба проговорил с французской коллегой Катрин Колонна.

"Мы скоординировали следующие шаги в нашей работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвратить любые операции России под ложным флагом", — заявил украинский министр.

Кроме этого, Кулеба говорил о "грязной бомбе" с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Оба согласились, что разгоняя волну дезинформации, РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом.

"Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", — сообщил глава МИД Украины.

[ + – ] Кулеба говорил о "грязной бомбе" с госсекретарем США Энтони Блинкеном Фото: Офис президента

Украина четко исполняет условия Договора о нераспространении ядерного оружия, не имеет никаких "грязных бомб" и не планирует их разрабатывать. Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами сделать, резюмировал министр.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников тоже обсуждал российскую дезинформацию с коллегами из Франции Турции и Великобритании. Такое поведение Москвы, по его оценке, является актом ядерного шантажа.

Фокус ранее описывал опасности "грязной бомбы" — разновидности оружия массового поражения. Бомба содержит слабый ядерный боеприпас. После взрыва радиоактивные вещества в виде порошка или гранул могут распространиться на большое расстояние.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, РФ не станет использовать ядерное оружие даже после потери Херсона.

Правительство Польши после слов президента РФ Владимира Путина о применении ядерного оружия заявило о начале инвентаризации 62 тысяч бомбоубежищ в стране.