С больным соседом угроза ядерного удара всегда реальная, — Буданов

В ГУР рассказали, может ли РФ нанести ядерный удар после потери Херсона и Мелитополя. С 80-х годов нового тактического ядерного оружия в РФ не производилось.

Related video

Руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал популярной страшилкой то, что РФ может прибегнуть к ядерному оружию после потери Херсона, и заявил, что этого не произойдет. Об этом сообщает "УП".

"Могут ли они это сделать или не могут? В теории – могут, — пояснил Буданов. — Сделают ли они это сейчас? Точно нет".

Вместе с тем, по его словам, ни в РФ, ни где бы то ни было еще никто уверенно и безапелляционно не ответит на вопрос, нажмут ли в Кремле на "красную" кнопку, когда у ВС РФ начнется совсем катастрофа.

Кто отдает решение о применении ядерного оружия?

Для пуска ракеты нужно несколько человек, при этом решение принимается сверху.

"Нужно дать четкую команду, и команда эта должна пройти все уровни", — пояснил глава ГУР.

Стратегические силы в РФ поддерживаются в боеготовности, на них расходовались средства, их модернизировали. Однако о тактическом ядерном оружии в последний раз речь шла в 80-х годах, с тех пор ничего нового не производилось.

"Срок действия тактических ядерных зарядов составлял 10 лет. Прошло уже 40", — сказал он.

Буданов считает ядерную угрозу для Украины совершенно реальной, потому что "у нас сосед немного болен и обладает ядерным потенциалом".

"Но сейчас угроза такая же, какой была три месяца, восемь месяцев, два года назад. Она одна и та же", — сказал Буданов.

Напомним, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в городе готовятся провокации ко Дню освобождения от фашистов.

Ранее Фокус сообщал, что по прошествии 60 лет со времен Карибского кризиса Путин хочет быть круче Хрущева. В октябре 1962 года могла начаться ядерная война между СССР и США. Текущее положение схоже – и по напряженности, и по уровню рисков.