В Мелитополе готовятся провокации ко Дню освобождения от фашистских захватчиков, — Федоров

Оккупанты сегодня планируют устроить провокации со специально свезенной в центр города массовкой, чтобы после обвинить партизан и ВСУ, сообщил мэр Мелитополя.

Related video

Сегодня, 23 октября, российские оккупационные силы в Мелитополе Запорожской области готовят провокации ко Дню освобождения города от фашистских захватчиков, чтобы потом обвинить в них украинских партизан и Вооруженные силы. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона в воскресенье сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня день освобождения Мелитополя от фашистских захватчиков. Конечно же каждый год в эту дату мы чтили наших ветеранов, но сегодня рашисты собираются сделать провокацию в городе", — сказал Федоров.

По словам городского головы, сегодня в 16:00 ко Дню освобождения Мелитополя было запланировано собрание "массовки" — во время мероприятия оккупанты, как утверждает Федоров, готовятся устроить провокации. Какие именно, председатель городского совета не уточнил.

"Потом (оккупанты хотят) обвинить наши силы сопротивления, наших партизан, наши Вооруженные силы в этих провокациях. Но мы хорошо понимаем, что гражданское население для нас находится всегда в приоритете и точно никто не собирается его подвергать опасности", — отметил Федоров.

[ + – ] Мэр оккупированного Мелитополя призвал горожан быть максимально осторожными

Напомним, ранее оккупанты объявили оккупированный Мелитополь так называемой временной столицей Запорожской области, которую ранее своим указом аннексировал президент РФ Владимир Путин.

Также мы писали о том, как в Мелитополе оккупационные власти запустили новую волну фильтрации местных жителей.