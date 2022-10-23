В Мелитополе готовятся провокации ко Дню освобождения от фашистских захватчиков, — Федоров
Оккупанты сегодня планируют устроить провокации со специально свезенной в центр города массовкой, чтобы после обвинить партизан и ВСУ, сообщил мэр Мелитополя.
Сегодня, 23 октября, российские оккупационные силы в Мелитополе Запорожской области готовят провокации ко Дню освобождения города от фашистских захватчиков, чтобы потом обвинить в них украинских партизан и Вооруженные силы. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона в воскресенье сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня день освобождения Мелитополя от фашистских захватчиков. Конечно же каждый год в эту дату мы чтили наших ветеранов, но сегодня рашисты собираются сделать провокацию в городе", — сказал Федоров.
По словам городского головы, сегодня в 16:00 ко Дню освобождения Мелитополя было запланировано собрание "массовки" — во время мероприятия оккупанты, как утверждает Федоров, готовятся устроить провокации. Какие именно, председатель городского совета не уточнил.
"Потом (оккупанты хотят) обвинить наши силы сопротивления, наших партизан, наши Вооруженные силы в этих провокациях. Но мы хорошо понимаем, что гражданское население для нас находится всегда в приоритете и точно никто не собирается его подвергать опасности", — отметил Федоров.
Напомним, ранее оккупанты объявили оккупированный Мелитополь так называемой временной столицей Запорожской области, которую ранее своим указом аннексировал президент РФ Владимир Путин.
Также мы писали о том, как в Мелитополе оккупационные власти запустили новую волну фильтрации местных жителей.