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Военный Фокус Российско-украинская война

Преследования в Мелитополе: оккупанты нашли "схрон нацистов" с портретами Шухевича и Бандеры

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Инсценировка от российских оккупантов в Мелитополе

Местные журналисты говорят о новой волне фильтрации. Оккупационные власти обыскивают дома жителей, пытаясь обнаружить связи с ВСУ. А если не находят, то устраивают собственные инсценировки.

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В захваченном Мелитополе Запорожской области оккупационная власть запустила новую волну так называемой фильтрации местных жителей. Об этом пишет украинское издание "Риа Мелитополь".

Как рассказывают журналисты, оккупанты опять начали обыски в квартирах горожан, пытаясь обнаружить их связь с Вооруженными силами Украины.

"Чаще всего обыски проводят рано утром. В квартирах просто выбивают дверь, если никто не открывает", –– сообщает издание со ссылкой на мелитопольского мэра Ивана Федорова.

Между тем, в городе уже практически не осталось людей, каким-либо образом связанных с ВСУ. В связи с этим оккупанты похищают жителей по надуманным причинам, пытаясь отчитаться перед начальством в успешно проведенной "денацификации". С этой целью захватчики устраивают собственные инсценировки.

Так, в Telegram-канале оккупационной полиции Мелитополя сегодня появились фотографии из "схрона нацистов", якобы обнаруженного на одном из угольных складов города.

схрон мелитополь, украина, оккупанты, тайник, степан бандера, песни упа Fullscreen
Тайник, который якобы нашли оккупанты в Мелитополе

Так называемые "сотрудники правоохранительных органов" отрапортовали о "найденных" там фотографиях Романа Шухевича и Степана Бандеры.

схрон мелитополь, украина, оккупанты, тайник, степан бандера, песни упа Fullscreen
Портрет Романа Шухевича, якобы найденный в Мелитополе

В тайнике также обнаружилась символикам "Правого сектора", диск с песнями УПА и "десять заповедей украинского националиста" в рамочке.

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"Десять заповедей украинского националиста"

Все это находилось в полиэтиленовом мешке и "тщательно спрятано".

Напомним, мэр Мелитополя рассказал, как ВСУ готовят Запорожскую область к полной деоккупации. С этой целью украинские войска наносят точечные удары по военным объектам ВС РФ в тылу.

Ранее городского голова также говорил, что ВС РФ принудительно мобилизовали 3 тысячи жителей Мелитополя.