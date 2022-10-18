Преследования в Мелитополе: оккупанты нашли "схрон нацистов" с портретами Шухевича и Бандеры

Местные журналисты говорят о новой волне фильтрации. Оккупационные власти обыскивают дома жителей, пытаясь обнаружить связи с ВСУ. А если не находят, то устраивают собственные инсценировки.

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В захваченном Мелитополе Запорожской области оккупационная власть запустила новую волну так называемой фильтрации местных жителей. Об этом пишет украинское издание "Риа Мелитополь".

Как рассказывают журналисты, оккупанты опять начали обыски в квартирах горожан, пытаясь обнаружить их связь с Вооруженными силами Украины.

"Чаще всего обыски проводят рано утром. В квартирах просто выбивают дверь, если никто не открывает", –– сообщает издание со ссылкой на мелитопольского мэра Ивана Федорова.

Между тем, в городе уже практически не осталось людей, каким-либо образом связанных с ВСУ. В связи с этим оккупанты похищают жителей по надуманным причинам, пытаясь отчитаться перед начальством в успешно проведенной "денацификации". С этой целью захватчики устраивают собственные инсценировки.

Так, в Telegram-канале оккупационной полиции Мелитополя сегодня появились фотографии из "схрона нацистов", якобы обнаруженного на одном из угольных складов города.

[ + – ] Тайник, который якобы нашли оккупанты в Мелитополе

Так называемые "сотрудники правоохранительных органов" отрапортовали о "найденных" там фотографиях Романа Шухевича и Степана Бандеры.

[ + – ] Портрет Романа Шухевича, якобы найденный в Мелитополе

В тайнике также обнаружилась символикам "Правого сектора", диск с песнями УПА и "десять заповедей украинского националиста" в рамочке.

[ + – ] "Десять заповедей украинского националиста"

Все это находилось в полиэтиленовом мешке и "тщательно спрятано".

Напомним, мэр Мелитополя рассказал, как ВСУ готовят Запорожскую область к полной деоккупации. С этой целью украинские войска наносят точечные удары по военным объектам ВС РФ в тылу.

Ранее городского голова также говорил, что ВС РФ принудительно мобилизовали 3 тысячи жителей Мелитополя.