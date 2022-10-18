Переслідування в Мелітополі: окупанти знайшли "схованку нацистів" із портретами Шухевича та Бандери

Місцеві журналісти говорять про нову хвилю фільтрації. Окупаційна влада обшукує будинки мешканців, намагаючись виявити зв'язки із ЗСУ. А якщо не знаходять, то влаштовують власні інсценування.

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У захопленому Мелітополі Запорізької області окупаційна влада запустила нову хвилю так званої фільтрації місцевих мешканців. Про це пише українське видання "Ріа Мелітополь".

Як розповідають журналісти, окупанти знову розпочали обшуки у квартирах містян, намагаючись виявити їхній зв'язок зі Збройними силами України.

"Найчастіше обшуки проводять рано вранці. У квартирах просто вибивають двері, якщо ніхто не відчиняє", — повідомляє видання з посиланням на мелітопольського мера Івана Федорова.

Водночас у місті вже практично не залишилося людей, якимось чином пов'язаних із ЗСУ. У зв'язку з цим окупанти викрадають мешканців із надуманих причин, намагаючись відзвітувати перед начальством щодо успішно проведеної "денацифікації". З цією метою загарбники влаштовують власні інсценування.

Наприклад, у Telegram-каналі окупаційної поліції Мелітополя сьогодні з'явилися фотографії зі "схованки нацистів", нібито виявленої на одному з вугільних складів міста.

[ + – ] Схованка, яку нібито знайшли окупанти в Мелітополі

Так звані "співробітники правоохоронних органів" відрапортували про "знайдені" там фотографії Романа Шухевича та Степана Бандери.

[ + – ] Портрет Романа Шухевича, нібито знайдений у Мелітополі

У схованці також виявили символіку "Правого сектору", диск із піснями УПА й "десять заповідей українського націоналіста" в рамочці.

[ + – ] "Десять заповідей українського націоналіста"

Усе це було в поліетиленовому мішку та "ретельно заховано".

Нагадаємо, мер Мелітополя розповів, як ЗСУ готують Запорізьку область до повної деокупації. З цією метою українські війська завдають точкових ударів по військових об'єктах ЗС РФ у тилу.

Раніше міський голова також говорив, що ЗС РФ примусово мобілізували 3 тисячі мешканців Мелітополя.