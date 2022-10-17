ЗС РФ примусово мобілізували 3 тисячі мешканців Мелітополя, — мер

В окупованому місті також зафіксовано факти викрадення та депортації дітей, яких вивозять у Крим чи материкову частину РФ.

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ЗС РФ провели примусову мобілізацію в Мелітополі, під час якої до лав окупаційних військ призвали 3 тисячі місцевих жителів. Цю інформацію підтвердив мер непідконтрольного Києву міста Іван Федоров.

За його словами, після оголошення примусової мобілізації окупанти зупиняють чоловіків прямо на вулицях та везуть їх до комендатури чи військкоматів.

"І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також до армії. Загалом у Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців до якихось псевдовольницьких батальйонів. Мобілізація, на жаль, триває", — продовжив Федоров.

Міський голова стверджує, що під примусову мобілізацію до лав ЗС РФ також потрапляють громадяни, які підтримали дії загарбників та оформили собі російські паспорти.

За словами мера Мелітополя, окупанти перестали випускати на підконтрольну Україні територію колишніх чи теперішніх співробітників Запорізької АЕС. Навіть пенсіонери, які кілька років тому працювали на атомному об'єкті в Енергодарі, також не можуть виїхати з окупації.

"Можемо підтвердити факт, що росіяни забирають наших дітей. З Енергодару до Анапи вивезли 300 дітей. Сьогодні готують до вивезення дітей з Мелітополя до Криму чи Краснодарського краю. Вони розпочали депортацію з дітей, оскільки розуміють, що дорослі триматимуться за своїх дітей. Факти крадіжки дітей є", — резюмував Федоров, коментуючи ситуацію в окупованому Мелітополі.

Варто зазначити, що Іван Федоров ще на початку жовтня повідомляв про старт примусової мобілізації у Мелітополі. За його словами, окупанти хапають людей прямо на вулицях, а також не звертають увагу на їхній вік та фізичну підготовку.

Також повідомлялося, що ЗСУ готують Запорізьку область до повної деокупації, щодня знищуючи бойову техніку та військові об'єкти ЗС РФ.