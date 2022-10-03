ЗС РФ розпочали примусову мобілізацію в Запорізькій області, — мер Мелітополя (відео)

Росіяни, за словами Івана Федорова, хапають чоловіків просто на вулиці і не звертають уваги на їхній вік.

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В окупованому Мелітопольському районі Запорізької області росіяни розпочали примусову мобілізацію серед місцевого населення. Про це попередив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після старту примусової мобілізації росіяни почали хапати чоловіків просто на вулицях.

Військово-цивільна адміністрація, як зазначає Федоров, володіє інформацією про кілька випадків, коли окупанти просять приїхати місцевих до комендатури для "уточнення даних", після чого їх затримують на кілька днів.

"Когось одразу відпускають, але зараз уже розпочалася мобілізація у тимчасово окупованому Мелітопольському районі", — продовжив Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Мер Мелітополя стверджує, що окупантів під час примусового призову до лав ЗС РФ не зупиняє навіть той факт, що місцеві чоловіки мають українські паспорти.

"Людей просто хапають на вулицях. Росіяни підходять до чоловіків різного віку та різної фізичної підготовки... Є ще друга проблема після того, як окупанти почали формувати ворожі війська з наших чоловіків. Проблема — це евакуація. Наші громадяни намагаються виїхати з окупованої території і сьогодні ми повернулися до тисячних черг на Василівці (КПП — ред.). Сьогодні вранці 4 тисячі наших людей стоять у Василівці, але ворог не випускає людей", — додав Федоров, коментуючи ситуацію в окупованому Мелітопольському районі.

[ + – ] ЗС РФ проводять примусову мобілізацію у Запорізькій області

Варто зазначити, що примусову мобілізацію росіяни також планують провести в Маріуполі. За словами радника мера Петра Андрющенка, окупанти з 10 жовтня почнуть призивати місцевих громадян до лав ЗС РФ. Про старт примусової мобілізації у Маріуполі також свідчить той факт, що загарбники вже розв'язують питання щодо броні для співробітників швидкої допомоги.

Військова розвідка України, зі свого боку, повідомляла, що росіяни на окупованому Донбасі мобілізували до лав ЗС РФ майже всіх чоловіків.