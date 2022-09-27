Примусова мобілізація у Маріуполі стартує з 10 жовтня, – радник мера (фото)

Загарбники, за словами Петра Андрющенка, вже зараз вирішують питання про броню для співробітників швидкої допомоги, щоб їх не призвали до лав ЗС РФ.

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Окупаційна адміністрація Маріуполя з 10 жовтня планує розпочати примусову мобілізацію місцевого населення. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, у розпорядженні представників "Маріупольського спротиву" опинилися документи керівництва окупаційної адміністрації.

У них, як стверджує Петро Андрющенко, йдеться про проведення мобілізаційних заходів у непідконтрольному Києві місті. Зокрема, загарбники вже зараз вирішують питання про бронювання співробітників швидкої допомоги, щоб їх не призвали до лав окупаційної армії.

"Виходячи з тексту документа, мобілізація в Маріуполі стартує 10 жовтня. На жаль, очікувана і майже не новина. Маріупольські чоловіки! Поки є шанс уникнути прикрого самогубства — тікайте", — продовжив Петро Андрющенко та зазначив, що мешканці окупованого міста поки що мають можливість виїхати в ЄС через територію Росії.

[ + – ] З 10 жовтня у Маріуполі стартує примусова мобілізація

Інформацію щодо проведення примусової мобілізації також підтверджує пресслужба "Маріупольського спротиву". Документ, у якому прописано підготовку до здійснення мобілізаційних заходів, партизани отримали "з-під носа Іваща" (Костянтин Іващенко, гауляйтер Маріуполя — ред.).

За даними "Маріупольського спротиву", поки окупаційна адміністрація запевняє про неможливість проведення мобілізації, лікарня швидкої медичної допомоги подає списки співробітників на бронь, щоб їх не призвали до лав ЗС РФ.

"Жовтень — старт мобілізації у Маріуполі. Тепер уже точно", — прокоментували партизани документ окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попереджав, що ЗС РФ планує провести примусову мобілізацію місцевого населення. За його словами, загарбники планували розпочати призов до лав окупаційної армії наприкінці вересня.

Також повідомлялося, що мешканців Маріуполя закликали без зайвої необхідності не виходити на вулиці окупованого міста через посилене патрулювання ЗС РФ.