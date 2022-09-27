Принудительная мобилизация в Мариуполе стартует с 10 октября, — советник мэра (фото)

Захватчики, по словам Петра Андрющенко, уже сейчас решают вопрос о брони для сотрудников скорой помощи, чтобы их не призывали в ряды ВС РФ.

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Оккупационная администрация Мариуполя с 10 октября планирует начать принудительную мобилизацию местного населения. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, в распоряжении представителей "Мариупольского сопротивления" оказались документы руководства оккупационной администрации.

В них, как утверждает Петр Андрющенко, говорится о проведении мобилизационных мероприятий в неподкотрольном Киеву городе. В частности, захватчики уже сейчас решают вопрос о бронировании сотрудников скорой помощи, чтобы их не призывали в ряды оккупационной армии.

"Исходя из текста документа, мобилизация в Мариуполе стартует 10 октября. К сожалению, ожидаемая и почти не новость. Мариупольские мужчины! Пока есть шанс избежать досадного самоубийства — бегите", — продолжил Петр Андрющенко и отметил, что жители оккупированного города пока имеют возможность выехать в ЕС через территорию России.

[ + – ] С 10 октября в Мариуполе стартует принудительная мобилизация

Информацию о проведении принудительной мобилизации также подтверждает пресс-служба "Мариупольского сопротивления". Документ, в котором прописана подготовка к осуществлению мобилизационных мероприятий, партизаны получили "из-под носа Иваща" (Константин Иващенко, гауляйтер Мариуполя — ред.).

По данным "Мариупольского сопротивления" пока оккупационная администрация заверяет о невозможности проведения мобилизации, больница скорой медицинской помощи подает списки сотрудников на бронь, чтобы их не призвали в ряды ВС РФ.

"Октябрь — старт мобилизации в Мариуполе. Теперь уже точно", — прокомментировали партизаны документ оккупационной администрации.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупреждал, что ВС РФ планируют провести принудительную мобилизацию местного населения. По его словам, захватчики планировали начать призыв в ряды оккупационной армии в конце сентября.

Также сообщалось, что жителей Мариуполя призвали без лишней необходимости не выходить на улицы оккупированного города из-за усиленного патрулирования ВС РФ.