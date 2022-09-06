Оккупанты планируют в 20-х числах сентября возобновить мобилизацию в Мариуполе, – Андющенко

Советник мэра призвал всех мужчин эвакуироваться из громад в любую из стран и любым путем, чтобы не дать сделать из себя пушечное мясо.

Российские оккупанты планируют провести мобилизацию в Мариуполе и Мариупольской районе. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Телеграме.

31 августа оккупационные власти провели заседание в Мангуше. От представителей ОРДО пришла разнарядка срочно возобновить воинский учет в Мариупольском районе. Протокольное поручение есть также и в бумажном виде. Как заявляет Андрющенко, это означает, что мобилизация коснется и Мангушского района в течении месяца.

"То есть ориентировочно в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации. Поэтому, мужчины мобилизационного возраста. Пока не введен запрет – эвакуируйтесь. Любым путем в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо", — призвал Андрющенко.

Добавим, в Мариупольский район после админреформы в 2020 году вошли:

Кальчикская сельская громада

Мангушская поселковая громада

Никольская поселковая громада

Саранская поселковая громада

Мариупольская городская громада

До полномасштабного вторжения ВС РФ, в районе проживало около 641 тысячи человек.

[ + – ] Мариупольский район Донецкой области

Напомним, 5 сентября в Мариуполе прозвучал мощный взрыв, который забрал за собой одного из оккупантов. В пресс-службе Мариупольского горсовета отметили, что в городе набирает обороты сопротивление оккупации. Символом стала буква "Ї" украинского алфавита.