Символ свободы: сопротивление в Мариуполе набирает обороты (фото)

На улицах временно оккупированного города появились буквы "Ї", ставшие символом партизанского движения. Мариупольцев призывают присоединиться к борьбе против российских сил.

Партизанское движение во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области набирает обороты — на улицах стали появляться буквы украинского алфавита "Ї", которые считаются символом сопротивления в городе. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя в понедельник, 5 сентября.

В частности, символ партизан был замечен в самом центре Мариуполя, возле памятника Тарасу Шевченко.

"Ї стала знаком независимости и сопротивления. Мариупольцев призывают рисовать в парках, скверах, площадях, столбах, заборах. Чтобы показать, Мариуполь – это Украина!", — говорится в публикации.

Фото: Telegram

Помимо этого местные власти призывают оставшихся в городе жителей сообщать информацию о коллаборантах, перемещениях сил противника, местах хранения техники и боеприпасов, руководстве оккупантов посредством специального телеграм-бота. Также городской совет поделился телеграм-каналом, в котором сообщается информация о борьбе местных жителей с российскими силами.

Напомним, в конце августа в городе был подорван патруль российских военных. Украинские партизаны сообщили оккупантам, что одному из адресов в Мариуполе якобы скрываются "азовцы". Прибыв на место один солдат РФ погиб, другой получил сильное ранение при взрыве.

Также мы писали о том, как украинские партизаны в оккупированном Мелитополе Запорожской области убили российского военного, который приставал к местным детям.