Приманили ложью об "азовцах": в Мариуполе партизаны подорвали патруль российских оккупантов

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, один захватчик остался без ноги. Его доставили в Донецкий госпиталь. Также один оккупант погиб.

Украинские партизаны в Мариуполе продолжают уничтожать российских оккупантов. В понедельник, 29 августа, в городе был подорван патруль российских захватчиков, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По словам Андрющенко, взрыв прозвучал около 2:00 в районе ул. Коцюбинского, 5. Украинские партизаны сообщили захватчикам, что по этому адресу якобы скрываются "азовцы".

В результате взрыва один российский оккупант остался без ноги. Его доставили в Донецкий госпиталь. Также один захватчик погиб.

Советник городского головы подчеркнул, что россияне подорвались на собственных минах в зоне, которую игнорируют саперы.

"Доигнорировались, а мы воспользовались. Сопротивление Мариуполя передает очередное приветствие врагам и уже не намекает, а утверждает — возмездие уже здесь. Слава Украине!", — написал Андрющенко в Telegram.

[ + – ] Один оккупант погиб

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