Приманили брехнею про "азовців": у Маріуполі партизани підірвали патруль російських окупантів

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, один загарбник залишився без ноги. Його доправили до Донецького шпиталю. Також один окупант загинув.

Українські партизани у Маріуполі продовжують нищити російських окупантів. У понеділок, 29 серпня, у місті було підірвано патруль російських загарбників, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За словами Андрющенка, вибух пролунав близько 2:00 у районі вул. Коцюбинського, 5. Українські партизани повідомили загарбникам, що на цій адресі нібито переховуються "азовці".

В результаті вибуху один російський окупант залишився без ноги. Його доставили в Донецький госпіталь. Також один загарбник загинув.

Радник міського голови наголосив, що росіяни підірвалися на власних мінах у зоні, яку ігнорують сапери.

"Доігнорувались, а ми скористались. Спротив Маріуполя передає чергове вітання ворогам і вже не натякає, а стверджує — відплата вже тут. Слава Україні!" — написав Андрющенко в Telegram.

[ + – ] Один окупант загинув

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