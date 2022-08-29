Оккупанты объявили эвакуацию с рабочих мест в Новой Каховке

Люди, находящиеся в оккупированном городе, переходят в бомбоубежища на фоне сообщений о наступлении ВСУ на юге Украины.

Оккупационные власти Новой Каховки Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест. Об этом со ссылкой на так называемую администрацию Каховского района в понедельник, 29 августа, сообщает агентство "РИА Новости".

"Глава администрации" Владимир Леонтьев рассказал журналистам, что на фоне эвакуации с рабочих мест люди переходят в убежища. По словам пособника оккупантов, за минувшие сутки по городу было нанесено более 10 ракетных ударов.

Также Леонтьев добавил, что сирена воздушной тревоги звучит в Новой Каховке уже почти сутки без перерыва.

Напомним, сегодня Оперативное командование войск "Каховка" Вооруженных сил Украины опубликовало видео, которое свидетельствует об отходе 109 полка пророссийских боевиков "ДНР" со своих позиций в Херсонской области. Эту информацию также подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Также мы писали о том, как Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе российских войск в оккупированном городе Берислав Херсонской области, что расположен неподалеку от Новой Каховки.

Помимо этого в ВСУ заявили, что ситуация в Херсонской области крайне осложнилась для Вооруженных сил РФ в связи с тем, что украинские бойцы уничтожили все большие мосты в регионе. Ранее эксперт рассказывал Фокусу, какое значение мосты имеют для оккупантов в Херсонской области.