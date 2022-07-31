Один из четырех: как русские используют херсонские мосты

У россиян возникли сложности с поиском машиниста, который согласился бы вести состав по железнодорожному мосту в Херсон, рассказал Фокусу политолог Владимир Молчанов.

Если автомобильными мостами возле Херсона оккупанты пользовались, то железнодорожными до сих пор нет. После повреждения автомобильных мостов через Днепр в Херсонской области россияне хотели задействовать железнодорожные для перевозки живой силы, боекомплекта и продовольствия. Об этом в интервью Фокусу заявил херсонский политолог Владимир Молчанов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Для россиян основной вид транспорта – железнодорожный, потому что в РФ расстояния большие. Для Херсонщины важен именно автомобильный. После подрыва Антоновского автомобильного моста, оккупанты думали, как использовать железнодорожный. Но есть нюансы", – сказал эксперт.

На правом берегу мост продолжается эстакадой, протяженностью 3,5 километра, которая идет над плавнями к остановочной платформе. Ее строили еще немцы в 1943 году.

"Очень сложно было найти машиниста, который бы согласился вести состав. Именно поэтому идея запустить поезда из Херсона в Крым так и осталась идеей. Даже если россияне направят подразделения железнодорожных войск, найдут тех, кто согласится, это будет хорошая цель для ВСУ. Этот мост уничтожить гораздо проще. Можно не бить по самому мосту, а по эстакаде", – объясняет Молчанов.

Именно это произошло 30 июля – ВСУ ударили по Антоновскому железнодорожному мосту.

Молчанов говорит, что россияне могут пользоваться железнодорожным мостом в Каховке.

"И они пользовались. Неизвестно, переезжали ли на правый берег или были только на левом – в районе шлюзов существовали два ангара, где они разместили свои системы ПВО и хранили боеприпасы, которые привозили из Мелитополя. Практическая ценность этих ангаров в том, что под них подходила железная дорога, параллельно автомобильному мосту через плотину на правый берег", – добавляет он.

Напомним, 27 июля оккупационные власти Херсона закрыли Антоновский мост для движения через "дыры", которые добавились после обстрела украинской артиллерией. Представительница оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ нанесла "филигранные" удары.

Полный текст интервью Фокуса с херсонским политологом Владимиром Молчановым читайте на нашем сайте.