Один з чотирьох: як росіяни використовують херсонські мости

У росіян виникли складнощі з пошуком машиніста, який погодився б вести потяг залізничним мостом у Херсон, розповів Фокусу політолог Володимир Молчанов.

Якщо автомобільними мостами біля Херсона окупанти користувалися, то залізничними досі ні. Після пошкодження автомобільних мостів через Дніпро в Херсонській області росіяни хотіли би задіяти залізничні мости для перевезення живої сили, боєкомплекту та харчів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів херсонський політолог Володимир Молчанов.

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"Для росіян основний вид транспорту – залізничний, бо у РФ відстані великі. Для Херсонщини важливий саме автомобільний. Після підриву Антонівського автомобільного мосту, окупанти думали, як використовувати залізничний. Але є нюанси", – сказав

На правому березі він продовжується естакадою, довжиною у 3,5 кілометри, яка йде над плавнями до зупинкової платформи. Її будували ще німці у 1943-му році.

"Дуже складно було знайти машиніста, який погодився би вести состав. Саме тому ідея запустити потяги з Херсона на Крим так і залишилась ідеєю. Навіть якщо росіяни спрямують підрозділи залізничних військ, знайдуть тих, хто погодиться, то це буде хороша ціль для ЗСУ. Цей міст знищити набагато простіше. Можна не бити по самому мосту, а по естакаді", – пояснює він.

Саме це відбулося 30 липня – ЗСУ вдарили по Антонівському залізничному мосту.

Молчанов говорить, що натомість росіяни можуть користуватися залізничним мостом у Каховці.

"І вони користувалися. Не відомо, чи приїжджали на правий берег, чи були на лівому – у районі шлюзів існували два ангари, де вони розташували свої системи ППО і зберігали боєприпаси, які привозили з Мелітополя. Практична цінність цих ангарів у тому, що під них підходила залізниця, яка паралельно автомобільному мосту йшла через греблю на правий берег", – додає він.

Нагадаємо, 27 липня окупаційна влада Херсона закрила Антонівський міст для руху через "діри", які додалися після обстрілу українською артилерією. Представниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк підтвердила, що ЗСУ завдала "філігранних" ударів.

Повний текст інтерв'ю Фокусу з херсонським політологом Володимиром Молчановим читайте на нашому сайті.