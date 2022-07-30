"Петля затягується". ЗСУ "закрили" для росіян залізничний міст у Херсоні (відео)

Тепер поїзди не можуть потрапити в окупований Херсон, проте ЗС РФ звели понтонні переправи та запустили пороми через Дніпро.

29 липня Збройні сили України позбавили окупантів можливості користуватися ще одним мостом у Херсоні, яким доставляли військову техніку. Про це повідомила у Facebook пресслужба Оперативного командування "Південь".

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Спікер Владислав Назаров підкреслив, що внаслідок ударів української артилерії по основних транспортних шляхах ЗС РФ стало неможливим рух Антонівським залізничним мостом через річку Дніпро, що розташований на схід від автомобільного. Отже, росіяни не можуть доставляти техніку в Херсон з боку Мелітополя не тільки автомобілями, а й поїздами.

[ + – ] Рух Антонівським залізничним мостом через Дніпро став неможливим

Голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своєму Telegram-каналі підтвердив пошкодження залізничного мосту в Херсоні. Він прикріпив супутниковий знімок, на якому можна побачити велику, але акуратну дірку в полотні.

[ + – ] Супутниковий знімок залізничного мосту в Херсоні Фото: Telegram

"Залізничний Антонівський міст — фсьо! Шансів, щоб вижити, для орків, навколо яких петля оточення, що поступово звужується, стає все менше. Вам ніхто не вибачить тортур і знущань над полоненими, вбивство дітей і жінок, руйнування України в цілому", — висловився Сергій Братчук. Він також відреагував на подію віршем:

Міст накрився мідним тазом,

Що робити з унітазом?

Який вкрав собі додому

Дорогому босу-дону?

Їхав потягом рашист,

Віз снаряди і бензин,

Нещасливий в нього хист,

Під Херсоном мав сюрприз.

Російська логістика залежить від залізничного постачання, тому втрата переправи може стати критичним ударом по постачаннях. Наразі найближчий від Херсона робочий міст розташований у Новій Каховці.

Водночас розвідка Великобританії повідомляє, що Росія шукає вихід із тяжкого становища. Військові звели два понтонні мости через Дніпро та запустили систему поромів, які покликані замінити обидва херсонські мости після ударів ЗСУ.

27 липня окупаційна влада Херсона закрила Антонівський міст для руху через "діри", які додалися після обстрілу українською артилерією. Представниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк підтвердила, що ЗСУ завдала "філігранних" ударів.

За два до цього Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗСУ пошкодили всі три мости в Херсоні, якими користуються окупанти. Йдеться про Антонівський міст, залізничний і греблю Новокаховської ГЕС.