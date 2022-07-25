ЗСУ пошкодили всі три мости в Херсон, які окупанти використовують для своїх цілей, — ISW

Українська сторона дедалі частіше підтверджує свій наступ у Херсонській області. А в російському інформаційному полі зростає паніка через використання HIMARS.

Збройні сили України пошкодили три підконтрольні ЗС РФ мости, які ведуть із лівого берега в окупований Херсон. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Як уточнюють аналітики, 24 липня ЗСУ завдали удару по мосту через греблю Новокаховської ГЕС. Російські пабліки одразу ж написали, що Україна використала для цього РСЗВ HIMARS, також уточнювалося, що ремонт переправи вже ведуть. До цього вже повідомлялося про пошкодження Антонівського мосту. Переправи використовуються російською армією для постачання своїх сил на окупованих територіях, для перекидання особового складу й техніки.

Загалом українські офіційні особи стали частіше підтверджувати свої контрнаступальні операції в окупованій Херсонській області, вважають американські аналітики. Так, учора про контрнаступ у регіоні розповів депутат Херсонської облради та радник голови Херсонської обладміністрації Сергій Хлань. До цього президент Володимир Зеленський також говорив про те, що українські сили в південному регіоні просуваються "крок за кроком". Водночас деталей контрнаступу глава держави не озвучував.

Важливим фактом є діяльність українських партизанів у Запорізькій області. За інформацією аналітиків, у ніч із 23 на 24 липня невідомі підірвали залізничне полотно за 30 км від Мелітополя. Це заблокувало постачання російських військових на лінії фронту.

Тривога через HIMARS

Аналітики наголошують, що в російському інформаційному полі продовжують зростати панічні настрої через використання українською стороною ракетних установок HIMARS. Це сталося на тлі успішного знищення російських пунктів командування та вузлів забезпечення ЗС РФ.

ISW пише, що отримання ЗСУ установок, безперечно, стало поворотним моментом у війні. Як наголошують аналітики, про це почали повідомляти навіть російські пропагандистські пабліки. Зокрема "Телеграм"-канал Moscow Calling проінформував своїх підписників, що поява HIMARS "усе змінила для російських можливостей в Україні". Як написали автори пабліка, українські удари по складах і командних пунктах на окупованих територіях надали "руйнівний і потенційно незворотний уплив на розвиток майбутніх російських наступів".

Раніше Сергій Хлань розповів, що удари ЗСУ по мостах не дають можливості окупантам перекинути важку техніку в Херсон. Тому російська армія змушена використовувати з цією метою дорогу, що веде до Херсона, через Каховську ГЕС.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу, повідомив, що ЗСУ взяли Антонівський міст під вогневий контроль. При цьому українські військові створили передумови взяття в оточення угруповання росіян у Херсоні.