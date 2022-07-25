ВСУ повредили все три моста в Херсон, которые оккупанты используют для своих целей, – ISW

Украинская сторона все чаще подтверждает свое наступление в Херсонской области. А в российском информационном поле растет паника из-за использования HIMARS.

Вооруженные силы Украины повредили три подконтрольных ВС РФ моста, ведущих с левого берега в оккупированный Херсон. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

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Как уточняют аналитики, 24 июля ВСУ нанесли удар по мосту через плотину Новокаховской ГЭС. Российские паблики сразу же написали, что Украина использовала для этого РСЗО HIMARS, также уточнялось, что ремонт переправы уже ведется. До этого уже сообщалось о повреждении Антоновского моста. Переправы используются российской армией для снабжения своих сил на оккупированных территориях, для переброски личного состава и техники.

В целом, украинские официальные лица стали чаще подтверждать свои контрнаступательные операции в оккупированной Херсонской области, считают американские аналитики. Так, вчера о контрнаступлении в регионе рассказал депутат Херсонского облсовета и советник главы Херсонской обладминистрации Сергей Хлань. До этого президент Владимир Зеленский также говорил о том, что украинские силы в южным регионе продвигаются "шаг за шагом". В то же время, деталей контрнаступления глава государства не озвучивал.

Важным фактом является и деятельность украинских партизан в Запорожской области. По информации аналитиков, в ночь с 23 на 24 июля неизвестные взорвали железнодорожное полотно в 30 км от Мелитополя. Это заблокировало снабжение российских военных на линии фронта.

Тревога из-за HIMARS

Аналитики подчеркивают, что в российском информационном поле продолжают расти панические настроения из-за использования украинской стороной ракетных установок HIMARS. Это произошло на фоне успешного уничтожения российских пунктов командования и узлам обеспечения ВС РФ.

ISW пишет, что получение ВСУ установок несомненно стало поворотным моментом в войне. Как подчеркивают аналитики, об этом стали сообщать даже российские пропагандистские паблики. В частности, телеграм-канал Moscow Calling проинформировал своих подписчиков, что появление HIMARS "все изменило для российских возможностей в Украине". Как написали авторы паблика, украинские удары по складам и командным пунктам на оккупированных территориях оказали "разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений".

Ранее Сергей Хлань рассказал, что удары ВСУ по мостам не дают возможности оккупантам перебросить тяжелую технику к Херсону. Поэтому российская армия вынуждена использовать в этих целях ведущую в Херсон дорогу через Каховскую ГЭС.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба, сообщил, что ВСУ взяли Антоновский мост под огневой контроль. При этом украинские военные создали предпосылки для взятия в окружение группировки россиян в Херсоне.