Отрезали мосты: оккупанты не могут перебросить тяжелую технику к Херсону – депутат облсовета
Сергей Хлань заявил, что удары по Антоновскому и Дарьевскому мостам лишили россиян возможности снабжать правобережье Херсонщины артиллерией и бронетехникой.
Движение грузового транспорта через Антоновский мост перекрыто, сообщил "24 каналу"депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Теперь оккупанты не могут его использовать для подвоза боеприпасов и переброски тяжелой техники.
Поэтому российская армия вынуждена использовать в этих целях ведущую в Херсон дорогу через Каховскую ГЭС. По словам депутата, на ней есть три моста – Шилова Балка, Тягинский и Дарьевский мосты. По последнему 23 июля ВСУ нанесли удар.
"Абсолютно "хирургически", как и по Антоновскому, было прошитие снарядами, чтобы невозможно было проходить тяжелой технике", – сказал Хлань.
По его словам, после удара появились кадры, на которых видно, что оккупанты все-таки продолжают использовать Дарьевский мост, перебрасывая по нему вооружение на небольшом транспорте. Депутат предполагает, что украинские артиллеристы скоро это исправят, чтобы полностью перекрыть все поставки для ВС РФ.
"Сейчас город Херсон отрезан от поставок тяжелого вооружения, тяжелой бронетехники и это дает преимущества нашим Вооруженным силам в контрнаступательных действиях, которые происходят абсолютно по всей линии фронта", – заявил Сергей Хлань.
Он также рассказал, что оккупанты сейчас ломают голову над тем, как быстро отремонтировать Антоновский мост. Они ищут проектную документацию на него и специалистов, способных спроектировать ремонт. Поиски ведут даже в Крыму, но пока они безуспешны. По словам депутата, местные жители сообщают о том, что россияне паникуют. В то же время ВСУ получили тактические преимущества, которые приближают момент освобождения оккупированных территорий.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба, сообщил, что ВСУ взяли Антоновский мост под огневой контроль. При этом украинские военные создали предпосылки для взятия в окружение группировки россиян в Херсоне.
"Это оперативное окружение. По переговорам, которые ведут военные со своими родственниками, есть заявления по этому поводу. Психологическое состояние у них подавлено", — сказал Романенко.
Ранее оккупанты забили тревогу из-за ударов по Антоновскому мосту. Представители оккупационной администрации опасаются, что ВСУ могут полностью уничтожить единственную переправу через Днепр, которая является одним из ключевых путей снабжения российских войск в Херсоне.