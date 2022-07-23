Отрезали мосты: оккупанты не могут перебросить тяжелую технику к Херсону – депутат облсовета

Сергей Хлань заявил, что удары по Антоновскому и Дарьевскому мостам лишили россиян возможности снабжать правобережье Херсонщины артиллерией и бронетехникой.

Движение грузового транспорта через Антоновский мост перекрыто, сообщил "24 каналу"депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Теперь оккупанты не могут его использовать для подвоза боеприпасов и переброски тяжелой техники.

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Поэтому российская армия вынуждена использовать в этих целях ведущую в Херсон дорогу через Каховскую ГЭС. По словам депутата, на ней есть три моста – Шилова Балка, Тягинский и Дарьевский мосты. По последнему 23 июля ВСУ нанесли удар.

"Абсолютно "хирургически", как и по Антоновскому, было прошитие снарядами, чтобы невозможно было проходить тяжелой технике", – сказал Хлань.

По его словам, после удара появились кадры, на которых видно, что оккупанты все-таки продолжают использовать Дарьевский мост, перебрасывая по нему вооружение на небольшом транспорте. Депутат предполагает, что украинские артиллеристы скоро это исправят, чтобы полностью перекрыть все поставки для ВС РФ.

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"Сейчас город Херсон отрезан от поставок тяжелого вооружения, тяжелой бронетехники и это дает преимущества нашим Вооруженным силам в контрнаступательных действиях, которые происходят абсолютно по всей линии фронта", – заявил Сергей Хлань.

Он также рассказал, что оккупанты сейчас ломают голову над тем, как быстро отремонтировать Антоновский мост. Они ищут проектную документацию на него и специалистов, способных спроектировать ремонт. Поиски ведут даже в Крыму, но пока они безуспешны. По словам депутата, местные жители сообщают о том, что россияне паникуют. В то же время ВСУ получили тактические преимущества, которые приближают момент освобождения оккупированных территорий.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба, сообщил, что ВСУ взяли Антоновский мост под огневой контроль. При этом украинские военные создали предпосылки для взятия в окружение группировки россиян в Херсоне.

"Это оперативное окружение. По переговорам, которые ведут военные со своими родственниками, есть заявления по этому поводу. Психологическое состояние у них подавлено", — сказал Романенко.

Ранее оккупанты забили тревогу из-за ударов по Антоновскому мосту. Представители оккупационной администрации опасаются, что ВСУ могут полностью уничтожить единственную переправу через Днепр, которая является одним из ключевых путей снабжения российских войск в Херсоне.