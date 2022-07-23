ВСУ взяли Антоновский мост в Херсоне под огневой контроль, — генерал-лейтенант Романенко

Россияне находятся под сильным давлением понимая, что могут быть окружены и уничтожены в оккупированном городе.

Украинские войска установили огневой контроль над Антоновским мостом в Херсоне. Об этом в эфире телемарафона рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, украинские военные пока не окружили ВС РФ в Херсоне, но создали большую угрозу взятия в "котел". Своими ударами по окрестностям Херсона ВСУ демонстрируют свои возможности бить не только по Антоновскому мосту, но и по понтонным переправам, которые противник может начать строить. Многие солдаты РФ хотят вернуться на родину, но их не пускают, даже если закончился военный контракт, поэтому возникают внутренние конфликты.

"Они видят, что могут остаться в окружении. Это оперативное окружение. По переговорам, которые ведут военные со своими родственниками, есть заявления по этому поводу. Психологическое состояние у них подавлено", — высказался Игорь Романенко. — "Можно посмотреть на карту и заметить, что их войска находятся в таком анклаве на правом берегу".

[ + – ] Карта боевых действий в Херсонской области состоянием на 23 июля Фото: Institute for the study of war

Разведка Великобритании в своем новом отчете утверждает, что в случае разрушения Антоновского моста российские силы в Херсоне будут отрезаны. Сейчас ВС РФ пытаются замедлить контрнаступление защитников при помощи артиллерийских обстрелов вблизи реки Ингулец, однако ВСУ уничтожают линии поставок.

Генерал-лейтенант добавил, что благодаря ударам по логистическим объектам ВСУ значительно сократили поставки снарядов для артиллерии России, как ствольной, так и реактивной. Пока украинцы обстреливают вражеские склады и пути транспортировок на расстоянии около 70-80 километров, которое обеспечивают не самые дальнобойные снаряды к HIMARS и другим ракетным системам залпового огня.

Ранее оккупанты подняли тревогу из-за ударов по Антоновскому мосту. Представители пророссийской администрации опасаются, что ВСУ могут полностью уничтожить единственную переправу через Днепр, которая является одним из ключевых путей снабжения росссийских войск в Херсоне.

Писали также, что ВС РФ стало сложнее перебрасывать технику в Херсон после ударов по Антоновскому мосту. Ближайший мост находится в Новой Каховке, но он не выдержит танк или самоходную артиллерийскую установку.