Помогли плохие украинские дороги: ВС РФ стало еще сложнее перебрасывать технику в Херсон

После ударов по Антоновскому мосту, войска РФ не могут перебрасывать через него тяжелую технику. Вместе с тем мост через Новую Каховку также не выдержит танка или САУ.

Российские войска испытывают трудности после удара ВСУ по Антоновскому мосту в районе Херсоне. Теперь по нему нельзя перебрасывать тяжелую технику и грузовики. Об этом сообщает Defense Express.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

После серии ударов HIMARS по Антоновскому мосту, российские оккупанты вынуждены поднимать архивы в Москве так как оперативно отремонтировать мост не получается. Также не удается найти нужных специалистов.

По словам замглавы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, повреждения настолько серьезные, что они обратились в Москву, чтобы найти архивы для проведения ремонта. Таким образом снабжение российских войск в Херсоне зависит от двух мест — гидроэлектростанция в Новой Каховке и от железнодорожного моста рядом с Антоновским мостом.

Железнодорожный мост ВС РФ не используют из-за страха, что эшелон с мостом будет уничтожен.

Плохие дороги помогли

Через новую Каховку также проходит железнодорожный мост. Но автомобильный мост значительно менее слабый, чем Антоновский мост. Авторы приводят данные карты времен СССР, на которой видно, что Новокаховский мост может выдержать всего 19 тонн вместо 60 у Антоновского моста.

Вес танка Т-72Б3 составляет 48 тонн, САУ "Мста-С" — 42 тонны. Таким образом через мосты не смогут пройти танки и САУ.

[ + – ] Мост через Новую Каховку расчитан на 19 тонн

Перебрасывать тяжелую технику автомобильными путями будет уже усложнено. Мост в Новой Каховке не проходил реконструкции или усилений со времен строительства. Поэтому журналисты приходят к выводу, что плохие украинские дороги стали ловушкой для РФ. Аналогичное повреждение моста и в Новой Каховке, не через Днепр, а через шлюз ГЭС, может сделать невозможным грузовое автомобильное сообщение армии РФ.

ВС РФ придется делать переправу

Отмечается, что войскам РФ придется сооружать понтонную переправу рядом с Херсоном на участках Днепра, где есть участки на 500 метров шириной. Или же организовать паромную переправу. В первом случае пропускная способность будет больше, однако ударов HIMARS или 155-мм снарядов Excalibur не избежать. То же самое может быть и с паромом. Тем более паром не сможет организовать стабильную пропускную способность, которая необходима для достаточно крупной группировки ВС РФ на правом берегу.

Поэтому в случае отступления ВСУ могут получить большое количество трофейной техники, которую враг не сможет забрать с собой.

"Отходить — получать, критический для мантры "все идет по плану" удар, держать — нести огромные потери и вкладывать значительные ресурсы в попытках удержать территорию в условиях нехватки топлива и снарядов", — резюмируют авторы.

Напомним, в ОП заявили, что оккупантов в Херсоне ждет HIMARS-энурез. ВС РФ лучше покинуть областной центр в качестве следующего жеста доброй воли.

Ранее сообщалось, что оккупанты ограничили проезд тяжелого транспорта по Антоновскому мосту.