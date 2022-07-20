"Фактически разрушен": оккупанты бьют тревогу из-за ударов ВСУ по Антоновскому мосту (видео)

Антоновский мост подвергся ракетному обстрелу из HIMARS уже во второй раз. Для российских войск — это один из ключевых узлов для снабжения войск в Херсоне.

20 июля ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Из-за этого оккупационная администрация опасается, что мост может рухнуть, если обстрелы не прекратятся. Об этом сообщает "РБК".

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Антоновский мост — ВСУ атаковали второй раз

Телеграм-канал "Ху*вый Херсон" опубликовал фотографии Антоновского моста, по которому ВСУ вновь нанесли ракетный удар. На кадрах виден столб дыма, который вздымается на нем. Судя по всему удар был нанесен ранним утром

Позднее пропагандисты из издания "Известия" опубликовали видео с последствиями ударов по мосту. На тот момент журналист утверждал, что проезд через мост открыт. После сегодняшнего обстрела на мосту стало гораздо больше воронок.

Замглавы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что мост фактически разрушен.

"Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть", — заявил коллаборант.

Он также добавил, что удары были нанесены из РСЗО HIMARS: было выпущено два пакета по шесть ракет. Поэтому было принято решение закрыть проезд через мост для грузового транспорта. Ремонтники попытаются восстановить мост.

Добавим, что российские СМИ сперва писали, что средства ПВО перехватили 10 ракет, выпущенных по Херсону. Однако спустя уже пару часов они заявили, что из 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту попало 11.

[ + – ] Первая публикация была в 8:34 утра о перехвате ПВО [ + – ] Вторая публикация в 10:36 о попадании по цели 11 из 12 ракет

Антоновский мост — в чем стратегическая важность для ВС РФ?

Как признают сами оккупанты, Антоновский мост имеет стратегическое значение для снабжения российской группировки в Херсоне. Он соединяет областной центр с "большой землей". Для снабжения войск оккупантов в Херсоне есть всего два пути — Антоновский мост и Каховская ГЭС, которая расположена в 100 км на север.

[ + – ] Два моста для снабжения ВС РФ в Херсоне

В британской разведки подчеркивали, что удары по мосту несут угрозу для снабжения российской группировки в Херсоне. Поэтому он сыграет решающую роль в битве за регион.

Напомним, 19 июля ВСУ впервые нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты тогда утверждали, что им якобы удалось сбить 5 ракет из 6 средствами ПВО.