"Фактично зруйнований": окупанти б'ють на сполох через удари ЗСУ по Антонівському мосту (відео)

Антонівський міст зазнав ракетного обстрілу з HIMARS уже вдруге. Для російських військ — це один із ключових вузлів для постачання військ у Херсоні.

20 липня ЗСУ знову завдали ракетного удару по Антонівському мосту в Херсоні. Через це окупаційна адміністрація побоюється, що міст може впасти, якщо обстріли не припиняться. Про це повідомляє "РБК".

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Антонівський міст — ЗСУ атакували вдруге

Телеграм-канал "Ху**вий Херсон" опублікував фото Антонівського мосту, по якому ЗСУ знову завдали ракетного удару. На кадрах видно стовп диму, що здіймається на ньому. Судячи з усього удару було завдано рано-вранці

Пізніше пропагандисти з видання "Известия" опублікували відео з наслідками ударів по мосту. На той момент журналіст стверджував, що проїзд через міст відкрито. Після сьогоднішнього обстрілу на мосту побільшало воронок.

Заступник голови окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов заявив, що міст фактично зруйнований.

"Міст фактично зруйнований. Якщо удари продовжаться, він може впасти", — заявив колаборант.

Він також додав, що ударів було завдано з РСЗВ HIMARS: було випущено два пакети по шість ракет. Тому було ухвалено рішення закрити проїзд через міст для вантажного транспорту. Ремонтники намагатимуться відновити міст.

Додамо, що російські ЗМІ спершу писали, що засоби ППО перехопили 10 ракет, випущених по Херсону. Проте вже через кілька годин вони заявили, що з 12 ракет HIMARS по Антонівському мосту влучило 11.

[ + – ] Перша публікація була о 08:34 ранку про перехоплення ППО [ + – ] Друга публікація о 10:36 про влучення по цілі 11 з 12 ракет

Антонівський міст — у чому стратегічна важливість для ЗС РФ?

Як визнають самі окупанти, Антонівський міст має стратегічне значення для постачання російського угрупування у Херсоні. Він з'єднує обласний центр із "великою землею". Для постачання військ окупантів у Херсоні є лише два шляхи — Антонівський міст і Каховська ГЕС, яка розташована за 100 км на північ.

[ + – ] Два мости для постачання ЗС РФ у Херсоні

У британській розвідці наголошували, що удари по мосту несуть загрозу для постачання російського угруповання в Херсоні. Тому він відіграє вирішальну роль у битві за регіон.

Нагадаємо, 19 липня ЗСУ вперше завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні. Окупанти тоді стверджували, що їм нібито вдалося збити 5 ракет із 6 засобами ППО.