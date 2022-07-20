Постачання під загрозою: у британській розвідці назвали вразливості ЗС РФ на Херсонщині

Удар по Антонівському мосту не зруйнував його повністю, але для російських військ — це один із ключових шляхів для постачання всього угруповання в Херсоні.

19 липня окупаційна влада Херсона заявила про удар по Херсонському мосту через Дніпро — це ставить під загрозу постачання російського угруповання в обласному центрі. Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки.

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Збройні сили України завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Опубліковані відеозаписи в соціальних мережах показують, що пошкодження зазнала проїжджа частина мосту. Однак, найімовірніше, що мостом все ще можна скористатися.

У британській розвідці вказують, що Антонівський міст — це ключова вразливість для російських сил. Це один із двох пунктів перетину доріг через Дніпро, по яких Росія може постачати свої війська на території на захід по Дніпру. До неї входить Херсон, який має символічне та політичне значення для окупанта. При цьому нижня течія Дніпра є природним бар'єром, ширина якого становить приблизно один кілометр.

Контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором унаслідок бойових дій на Херсонщині.

Також розвідники наголошують на мінімальних успіхах російського наступу на Донбасі, але ЗСУ продовжують тримати оборону.

Нагадаємо, у Херсоні було завдано ракетного удару по Антонівському мосту. Окупанти заявили, що вони змогли збити 5 із 6 ракет HIMARS.

Повідомлялося, що окупанти ЗС РФ посилюють поліцейський режим на Херсонщині. За даними розвідки, видаються "укази", які забороняють перешкоджати окупантам та їхнім "органам".