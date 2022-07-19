У Херсоні завдано удару по Антонівському мосту: що відомо (відео)

Окупаційна влада стверджує, що обстріл був з HIMARS і нібито ППО збило п'ять із шести випущених ракет.

В окупованому Херсоні завдано удару по Антонівському мосту — одному з ключових об'єктів для постачання російських військ. Про це повідомляє "РИА Новости".

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Як заявляють у росЗМІ, українська армія завдала ракетного удару по Херсону. Нібито було випущено 6 ракет, із яких 5 збило російське ППО.

"Завдано шість ударів, один по Антонівському мосту, він функціонує, все ціле. Про загиблих інформації немає", — заявив заступник голови окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов.

Пізніше заявлено, що обстріл вели з РСЗВ HIMARS, про що виданню повідомила "влада" регіону.

На опублікованих кадрах видно дим у районі мосту. Згодом у телеграм-каналах почали публікувати відео з місця події. На ньому видно кілька наскрізних дірок у шляхопроводі.

Антонівський міст — це один зі шляхів постачання російських військ у Херсоні. За словами військового експерта Олега Жданова, "живучість" всього угруповання навколо Херсона забезпечується саме через нього.

Нагадаємо, 18 липня в районі Каховської ГЕС пролунали вибухи. У росЗМІ стверджують, що внаслідок завданого удару пошкоджено магістраль газопроводу.

Раніше повідомлялося, що чиновник з оточення Путіна потрапив під обстріл у Новій Каховці. Кирієнко оглядав "склад із селітрою" та інші військові об'єкти ЗС РФ, по яких ЗСУ завдавали ударів.