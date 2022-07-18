Чиновник з оточення Путіна потрапив під обстріл у Новій Каховці, – росЗМІ

Як повідомляють пропагандисти, куратор Кремля по взаємодії з "ЛДНР" оглядав у Херсонській області "склад із селітрою" та інші об'єкти ЗС РФ, по яких ЗСУ завдає ударів.

Перший заступник глави адміністрації президента РФ та куратор Кремля по взаємодії з "ЛНР та ДНР" Сергій Кирієнко потрапив під обстріл у Новій Каховці під час свого візиту до окупованого росіянами регіону. Про це пише пропагандистський Telegram-канал WarGonzo, який веде російський журналіст Семен Пегов.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляється, чиновник із оточення Путіна оглядав руйнування на об'єктах в окупованому місті, які російська армія використовує для своїх цілей. Зокрема, пропагандисти продовжують писати про "склад з селітрою", який став однією з цілей ЗСУ.

Як уточнюється, у момент української атаки по окупованих територіях Кирієнко разом із так званим "керівником адміністрації Херсонської області" Володимиром Сальдо та представниками різних регіонів РФ, які "взяли шефство" над українськими районами, знаходився на Каховській гідроелектростанції.

"Чиновники сховалися у підвалах станції. Ніхто з них не постраждав", — стверджують росіяни.

Втім, Telegram-канал Mash пише, що в результаті артобстрілу загинуло двоє російських військових, а ще один зник безвісти.

Проте, державні РИА-новости дають дещо іншу інформацію. За їхньою версією, у момент обстрілу Кирієнко вже нібито залишив ГЕС, тому під обстріл не потрапив.

У квітні цього року агентство РБК розповідало, що Сергія Кирієнка призначили куратором відносин Кремля з окупованими українськими територіями.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня у Новій Каховці було знищено склад із боєприпасами до РСЗВ "Смерч", артилерії та танків, а також бензовозів. Однак окупанти не визнають попадання по військових складах, видаючи їх за місця зберігання гуманітарної допомоги та селітри.

Уранці 18 липня мешканці Нової Каховки знову прокинулися від звуків вибухів. У місцевих telegram-каналах написали, що вибухнув черговий склад із боєприпасами, який російські війська обладнали на околицях міста.