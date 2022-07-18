Чиновник из окружения Путина попал под обстрел в Новой Каховке, – росСМИ

Как сообщают пропагандисты, куратор Кремля по взаимодействию с "ЛДНР" осматривал в Херсонской области "склад с селитрой" и другие объекты ВС РФ, по которым ВСУ наносит удары.

Первый заместитель главы администрации президента РФ и куратор Кремля по взаимодействию с "ЛНР и ДНР" Сергей Кириенко попал под обстрел в Новой Каховке во время своего визита в оккупированный россиянами регион. Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал WarGonzo, который ведет российский журналист Семен Пегов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщается, чиновник из окружения Путина осматривал разрушения на объектах в оккупированном городе, которые российская армия использует для своих целей. В частности, пропагандисты продолжают писать о "складе с селитрой", ставшем одной из целей ВСУ.

Как уточняется, в момент украинской атаки по оккупированным территориям Кириенко вместе с так называемым "руководителем администрации Херсонской области" Владимиром Сальдо и представителями разных регионов РФ, которые "взяли шефство" над украинскими районами, находился на Каховской гидроэлектростанции.

"Чиновники укрылись в подвалах станции. Никто из них не пострадал", – утверждают россияне.

Впрочем, Telegram-канал Mash пишет, что в результате артобстрела погибло двое российских военных, а еще один пропал без вести.

Тем не менее, государственные РИА-новости дают несколько другую информацию. По их версии, в момент обстрела Кириенко уже якобы покинул ГЭС, поэтому под обстрел не попал.

В апреле этого года агентство РБК рассказывало, что Сергея Кириенко назначили куратором отношений Кремля с оккупированными украинскими территориями.

Напомним, в ночь на 12 июля в Новой Каховке был уничтожен склад с боеприпасами к РСЗО "Смерч", артиллерии и танкам, а также бензовозы. Однако оккупанты не признают попадания по военным складам, выдавая их за места хранения гуманитарной помощи и селитры.

Утром 18 июля жители Новой Каховки снова проснулись от звуков взрывов. В местных telegram-каналах написали, что взорвался очередной склад с боеприпасами, который российские войска оборудовали в окрестностях города.