Російські окупанти посилюють поліцейський режим на Херсонщині, — ГУР Міноборони

За даними розвідки, в області видають "укази", які забороняють перешкоджати роботі окупантам та їхнім "органам влади".

Окупаційні адміністрації у тимчасово окупованих районах Херсонської області посилюють контроль за "громадським порядком і безпекою". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Колаборант Володимир Сальдо видав указ "Про заходи відповідальності за скоєння окремих правопорушень, які посягають на громадський порядок і громадську безпеку". В "указі" забороняється:

перешкоджати роботі окупаційних адміністрацій;

перешкоджати роботі "виборчих комісій";

дискредитувати "органи влади РФ";

інформаційна діяльність проти окупаційної влади.

Інший колаборант Володимир Леонтьєв посилює пропускний контроль на території Каховського району. Окупанти отримали право на обшуки, затримання та обмеження свобод людей щодо розгляду окупантів. Також місцеві жителі розповсюджують між собою інформацію, що охочі виїхати в окупований Крим мають 72 години. Після цього ЗС РФ закриють проїзд.

Людям, які порушують комендантську годину, тепер загрожуватиме розстріл на місці.

Нагадаємо, за даними радника голови ОВА Сергія Хланя, колаборанта Сальдо могли отруїти співробітники ФСБ РФ. Станом на 16 липня він був у лікарні у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що суд заочно заарештував депутата-зрадника Олексія Ковальова. Він активно допомагав військам РФ, а зараз призначений заступником голови "уряду" Херсонщини.