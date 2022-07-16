Херсонського колаборанта Сальдо могли отруїти співробітники ФСБ РФ, — радник голови ОВА Хлань

Володимир Сальдо міг спробувати алкогольний подарунок із Москви за 2,5 тисячі доларів, і після цього його відправили до лікарні.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо зараз перебуває в тяжкому стані у лікарні. За однією з версій, яку озвучив в ефірі загальнонаціонального телемарафону радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, його могли отруїти представники російського ФСБ.

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За словами Хланя, точна інформація про причини потрапляння Сальдо до лікарні не відома, але є кілька версій.

"Є дві версії. За однією з них, постаралися наші партизани. А є ще одна версія також на рівні чуток, адже я точно не знаю, що сталося, але Сальдо могли отруїти свої, а саме представники ФСБ", — сказав Хлань.

За словами радника голови Херсонської ОВА, того дня, коли Володимиру Сальдо стало погано, він отримав особливий подарунок із Москви. Це була пляшка коньяку вартістю 2,5 тисячі доларів. Він випив 100 грамів, і його відразу ж відправили до лікарні.

"Немає великої різниці в тому, від чого помре цей колаборант. Головне, щоб це сталося швидше, і нікому його не шкода", — написав Хлань на своїй сторінці у Facebook.

Як уже писав Фокус, за словами Сергія Хланя, Сальдо перебуває в комі, але окупанти намагаються приховати це за допомогою заготовлених відео. Зокрема на одному з них показано, як Сальдо вручає документи про закінчення освіти випускникам школи.

"Сальдо зараз перебуває в лікарні в дуже тяжкому стані. Але було записано відео, де нібито він роздає дипломи випускникам. Навіть невідомо, де було записано це відео і хто ці люди, їх ніхто не знає", — сказав в ефірі телемарафону Хлань, згадуючи цю ситуацію.

Також Фокус уже писав про те, що після повідомлень про замахи на Сальдо в херсонських пабліках з'явилася інформація про те, що колаборант потрапив до лікарні в тяжкому стані. Ці чутки підтвердив народний депутат України Олексій Гончаренко.

До цього Фокус писав про те, що в Херсоні "запобігли замаху" на колаборанта Сальдо. Тоді машину голови окупаційної "адміністрації" намагалися підірвати за допомогою саморобної вибухівки.

Щодо нинішньої ситуації в Херсонській області, то за словами Хланя, українська армія завдала точних ракетних ударів по скупченню техніки та живої сили противника. Він не повідомив про кількість втрат, але заявив, що ці втрати серед особового складу росіян і військової техніки є значними.

"Було знищено також склади з боєкомплектами, знищено радіолокаційний центр і командний пункт. Зокрема ракетні удари завдали по лівому берегу Дніпра, адже ворог намагається перемістити свої скарби подалі від лінії фронту. Це дуже вигідно нашій армії, оскільки в росіян збільшується час постачання боєкомплектів на передову", — сказав Хлань.

Також радник голови Херсонської ОВА повідомив, що вже четвертий день жодного представника ні російської окупаційної влади, ні адміністрації колаборантів у будівлі Херсонської ОДА немає.

"У Херсоні два уряди — російські ФСБешники та місцеві колаборанти. Після того, як ракета поцілила в штаб розміщення Росгвардії неподалік від будівлі, вони всі поїхали й тепер ховаються по місту. Тоді загинула велика кількість командного складу й самих росгвардійців. Є інформація, що представники російської окупаційної влади взагалі ховається в лікарні, щоб їх можна було складніше ідентифікувати й знищити", — каже Хлань.

Як уже писав Фокус, гауляйтери окупованих територій Херсонської та Запорізької областей вирішили видворяти українців із захопленої території, якщо ті критикуватимуть дії "місцевої влади".

До речі, Сергій Хлань повідомив про те, що виїзд із Херсонської області відкрили лише сьогодні, і є величезна кількість охочих залишити окуповану область України.