Сальдо в комі, але окупанти намагаються приховати це за допомогою заготовлених відео — Хлань

Влада РФ опублікувала ролик, на якому Сальдо видає російські атестати херсонським школярам. Радник глави ОВА стверджує, що колаборант уже кілька днів при смерті.

На тлі повідомлень про те, що колаборант Володимир Сальдо, призначений окупантами "головою адміністрації" Херсонської області, потрапив до лікарні, Міністерство освіти РФ опублікувало відео, на якому посібник російських сил вручає атестати російського зразка місцевим школярам. Про це у своєму Facebook у п'ятницю, 15 липня, повідомив радник чинного керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кадри, опубліковані Міносвіти РФ, як стверджує Хлань, було заготовлено заздалегідь. За інформацією радника голови ОВА, Сальдо "вже кілька днів як у лікарні, чи то в комі, чи то при смерті".

"Для кого цей цирк? На фото й відео жодного випускника... Знімали кіно на рік уперед під назвою "тупий і ще тупіший", — написав Хлань.

Представник ОВА в ефірі загальнонаціонального телемарафону також заявив, що Сальдо "перебуває в лікарні, і йому дуже погано".

"Кажуть, він навіть у комі", — доповнив Хлань.

Хто такий Володимир Сальдо?

Нагадаємо, Сальдо тричі — у 2002, 2006 та 2010 роках — обирався мером Херсона. У 2012 році був обраний народним депутатом Верховної Ради від "Партії регіонів" по 182 округу обласного центру. Під час подій Революції гідності брав участь у шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова в Москві. За результатами місцевих виборів 2020 року програв Ігорю Колихаєву в другому турі.

26 квітня цього року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти призначили його так званим голою Херсонської обласної "адміністрації". У липні потрапив до списку санкцій Євросоюзу через співпрацю з РФ.

13 липня народний депутат із "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Сальдо госпіталізували в тяжкому стані. За два дні до цього окупаційна влада регіону повідомила про запобігання замаху на колаборанта.