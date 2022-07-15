Сальдо в коме, но оккупанты пытаются скрыть это при помощи заготовленных видео, — Хлань

Власти РФ опубликовали ролик, на котором Сальдо выдает российские аттестаты херсонским школьникам, Советник главы ОВА утверждает, что коллаборант уже несколько дней при смерти.

На фоне сообщений о том, что коллаборант Владимир Сальдо, назначенный оккупантами "главой администрации" Херсонской области, попал в больницу, Министерство просвещения РФ опубликовало видео, на котором пособник российских сил вручает аттестаты российского образца местным школьникам. Об этом в своем Facebook в пятницу, 15 июля, сообщил советник действующего руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

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Кадры, опубликованные Минпросвещения РФ, как утверждает Хлань, были заготовлены заранее. По информации советника главы ОВА, Сальдо "уже несколько дней как в больнице, не то в коме, не то при смерти".

"Для кого этот цирк? На фото и видео ни одного выпускника… Наснимали кино на год вперед под названием "тупой и еще тупее", — написал Хлань.

Представитель ОВА в эфире общенационального телемарафона также заявил, что Сальдо "находится в больнице и ему очень плохо".

"Говорят, он даже в коме", — дополнил Хлань.

Кто такой Владимир Сальдо?

Напомним, Сальдо трижды — в 2002, 2006 и 2010 годах — избирался мэром Херсона. В 2012 году был избран народным депутатом Верховной Рады от "Партии регионов" по 182 округу областного центра. Во время событий Революции достоинства участвовал в шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева в Москве. По результатам местных выборов 2020 года проиграл Игорю Колыхаеву во втором туре.

26 апреля этого года, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, был назначен оккупантами так называемым председателем Херсонской областной "администрации". В июле попал в санкционный список Евросоюза из-за сотрудничества с РФ.

13 июля народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Сальдо госпитализирован в тяжелом состоянии. За два дня до этого оккупационные власти региона сообщили о предотвращении покушения на коллаборанта.