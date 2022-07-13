Херсонский коллаборант Сальдо госпитализирован в тяжелом состоянии, — нардеп

Накануне сообщалось о двух покушениях на руководителя областной оккупационной администрации.

В херсонских телеграм-каналах появилась информация о том, что коллаборант Владимир Сальдо, назначенный оккупантами "главой" области угодил в больницу.

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Эту информацию подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко.

"По моим данным, херсонский коллаборант Сальдо госпитализирован в тяжелом состояние. Ждем детали", — отметил он.

11 июля оккупационные власти Херсона сообщили о предотвращении покушения на Сальдо. Якобы на следования его автомобиля было установлено взрывное устройство, которое обнаружили и обезвредили до проезда коллаборанта по дороге. Комментируя происшествие, оккупанты заверили, что Владимир Сальдо находится "в крепком здравии и бодром расположении духа".

Напомним, 14 июня бывший народный депутат Андрей Немировский сообщил о подрыве авто Владимира Сальдо, после чего его отвезли в реанимацию. Однако позже коллаборант записал видеоролик, в котором опроверг сообщения о покушении на него.

Как силы сопротивления устраняют коллаборантов

Чиновники оккупационных органов власти давно стали приоритетными целями для бойцов украинских сил сопротивления. 8 июля в Новой Каховке застрелили "заместителя начальника полиции" 26-летнего Сергея Томко. После оккупации Херсонской области он согласился сотрудничать с россиянами, получив за это повышение в должности, но проработал на ней совсем недолго.

30 июня экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, который перешел на сторону оккупантов, заявил, что на него готовили покушение украинские спецслужбы. До этого поступили сообщения о подрыве автомобиля, в котором находился предатель.

24 июня в Херсоне подорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко, взрыв произошел в тот момент, когда он садился в машину.

22 июня стало известно о покушении на руководителя оккупационной администрации Чернобаевки: Юрий Турулев получил ранение, когда рядом с его автомобилем взорвалась мина, заложенная возле дороги.

В апреле в Херсоне расстреляли местного блогера Валерия Кулешова, его также обвиняли в связях с оккупантами. За месяц до этого расстреляли Павла Слободчикова, который был помощником Владимира Сальдо.