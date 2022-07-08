На новой должности проработал недолго: в Новой Каховке расстреляли 26-летнего коллаборанта

Назначенного оккупантами заместителем начальника местной полиции Сергея Томко расстреляли в автомобиле.

В Новой Каховке застрелили "заместителя начальника полиции" 26-летнего Сергея Томко, которій получил повышение после оккупации Херсонской области россиянами, приняв их предложение о сотрудничестве. Об этом сообщает прокремлевское российское издание Readovka. По его информации, Томко расстреляли в его автомобиле днем 7 июля.

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"После перехода Новой Каховки под контроль российской армии Томко проводил информационную деятельность и политические мероприятия, показывающие РФ с положительной стороны, — так характеризует издание погибшего коллаборанта. — Он не сложил свои полномочия и в итоге стал заместителем начальника полиции региона. Однако на новой должности долго проработать не успел".

Как с коллаборантами поступают херсонские партизаны?

Убийство Томко стало очередным доказательством того, что сотрудничать с оккупационной администрацией опасно для жизни. Ранее в Херсоне расстреляли местного активиста и блогера Валерия Кулешова, которого подозревают в связях с оккупантами, а также застрелили Павла Слободчикова, помощника Владимира Сальдо — назначенного россиянами руководить областью.

Коллаборантов также пытаются устранить, взрывая их машины. Таким образом покушались на "главу" Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева, коллаборант получил ранение. Открыто заявивший о сотрудничестве с россиянами нардеп Алексей Ковалев тоже пережил покушение, его автомобиль взорвали в городе Голая Пристань.

На днях директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что на юге Украины Кремль сталкивается с все более растущей активностью партизан. Она уверена, что у России недостаточно сил для эффективной оккупации и контроля над Херсонской областью. Между тем эта область является ключевым регионом для удержания российской армией украинского побережья Черного моря, к тому же здесь контролируется доступ к Крымскому полуострову.