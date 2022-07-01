Сопротивление в Херсоне может перерасти в широкую борьбу с ВС РФ, — СМИ

Кремль сталкивается со все более растущей активностью партизан на юге Украины, что делает для них удержание региона проблематичной задачей.

Официальные лица в США заявляют, что три покушения на коллаборантов в Херсоне свидетельствует о растущем движении сопротивления войскам РФ на юге Украины. Об этом сообщает CNN.

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Указывается, что даже несколько таких инцидентов говорит о нарастающем сопротивлении в Херсоне. В дальнейшем такое сопротивление может привести к более широкой борьбе с российскими оккупантами, и это может стать серьезной проблемой для РФ.

"Кремль сталкивается с растущей активностью партизан на юге Украины", — заявила Аврил Хейнс, директор национальной разведки США.

Штаты считают, что у России недостаточно сил в Херсоне для эффективной оккупации и контроля над регионом. Другой официальный представитель США заявил, что вывод части сил РФ на Донбасс позволяет украинским партизанам атаковать местных "чиновников". Усилило нагрузку на ВС РФ и украинские контратаки под Херсоном.

Вместе с тем Херсон является решающим регионом для удержания РФ украинского побережья Черного моря, а также контролируется доступ к Крымскому полуострову. Неясно, сколько российских войск находится в Херсоне или рядом с ним, но для оккупации враждебно настроенного местного населения требуется гораздо больше сил, чем для мирной оккупации территории.

По словам чиновника, США знали, что в Украине существует "серьезная сеть сопротивления", которая сможет взять власть в свои руки, если военные потерпят неудачу. Перед вторжением США ожидали, что повстанческое движение в сочетании с партизанской войной возникнет после короткого периода ожесточенных боев, в которых Россия одержала верх. Но война затянулась на несколько месяцев, и многие аналитики предсказывают гораздо более длительный конфликт.

Напомним, оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева из-за нежелания сотрудничать с ВС РФ.

24 июня стало известно, что был подорван автомобиль предателя Дмитрия Савлученко.