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Военный Фокус Российско-украинская война

Херсонские партизаны ликвидировали коллаборанта Дмитрия Савлученко (фото)

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ликвидация савлученко
Место подріва машины

Как сообщают росСМИ, предателя подорвали, когда он садился в машину.

В Херсоне подорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко, когда он садился в машину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, Дмитрий Савлученко погиб на месте. Оккупационные власти уже назвали происшествие "целенаправленным покушением на сотрудника военно-гражданской администрации". Взрыв прогремел в районе восьми утра. Машина от взрыва загорелась.

Других пострадавших кроме Савлученко нет. ВС РФ назначили "главой управления семьи, молодежи и спорта ВЦА Херсонской области".

Кто такой Дмитрий Савлученко?

партизанщина в херсоне
Коллаборанты в Херсоне

Савлученко был активистом от партии "Партия Анатолия Шария". После захвата Херсона армией РФ, перешел на сторону врага. До вступления в партию Шария был известен своими пророссийскими взглядами. В 2014 году активно принимал участие в "русской весне". Является организатором молодежной организации "Новая Русь".

Напомним, 22 июня военная разведка подтвердила информацию о подрыве автомобиля нардепа-предателя Ковалева.

14 июня экс-надерп сообщил о подрыве авто с коллаборантом Владимиром Сальдо, однако оказалось, что это было неправдой.