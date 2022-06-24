Херсонские партизаны ликвидировали коллаборанта Дмитрия Савлученко (фото)

Как сообщают росСМИ, предателя подорвали, когда он садился в машину.

В Херсоне подорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко, когда он садился в машину. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным издания, Дмитрий Савлученко погиб на месте. Оккупационные власти уже назвали происшествие "целенаправленным покушением на сотрудника военно-гражданской администрации". Взрыв прогремел в районе восьми утра. Машина от взрыва загорелась.

Других пострадавших кроме Савлученко нет. ВС РФ назначили "главой управления семьи, молодежи и спорта ВЦА Херсонской области".

Кто такой Дмитрий Савлученко?

[ + – ] Коллаборанты в Херсоне

Савлученко был активистом от партии "Партия Анатолия Шария". После захвата Херсона армией РФ, перешел на сторону врага. До вступления в партию Шария был известен своими пророссийскими взглядами. В 2014 году активно принимал участие в "русской весне". Является организатором молодежной организации "Новая Русь".

Напомним, 22 июня военная разведка подтвердила информацию о подрыве автомобиля нардепа-предателя Ковалева.

14 июня экс-надерп сообщил о подрыве авто с коллаборантом Владимиром Сальдо, однако оказалось, что это было неправдой.