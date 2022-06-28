Оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, — советница

Городской голова оставался в оккупированном областном центре Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Российские военные забрали мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом у себя в Facebook написала его советница Галина Ляшевская.

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"Они забрали Колыхаева Игоря", — в частности, сообщила она.

После полномасштабного российского вторжения городской голова не выехал из захваченного города и весь этот период находился в оккупированном областном центре.

Тем не менее, практически сразу оккупанты отстранили Колыхаева от работы. На его место "назначили" уроженца Херсона Александра Кобца, который до этого долгое время проживал в Киеве.

В последнее время в российских пропагандистских пабликах стали писать, что Колыхаев "саботирует работ" оккупационной администрации. Соответствующее сообщение у себя в Telegram-канале 25 июня перепостил и "главный рупор Кремля" Владимир Соловьев.

В то же время, 24 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал в эфире "Эспрессо", что Колыхаев лишь "маскируется" тем, что переживает о жителях Херсона . В то же время, как считает Хлань, городской голова на самом деле осваивает бюджетные средства облцентра. Он также отметил, что Колыхаев — единственный городской голова, который не был арестован оккупационной властью. Это лишь благодаря тому, считает советник главы ОВА, что мэр создает "картинку" для оккупантов, что в городе все хорошо.

10 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что из плена оккупантов удалось вызволить главу Шевченковской громады Николаевской области Олега Пилипенко. Переговоры касательно его освобождения велись очень долго.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты убили часть взятых в плен мэров украинских городов. В частности, сообщалось о похищении мэров Днепрорудного (Запорожская область) Евгения Матвеева, Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева, Берислава (Херсонская область) Александра Шаповалова, и других.