Из плена оккупантов вызволили главу громады Николаевской области, — Ким (видео)

Переговоры касательно освобождения руководителя Шевченковской Олега Пилипенко ОТГ велись очень долго. Это уже 11-й обмен пленными, отметил глава ОВА.

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В рамках очередного обмена пленными был освобожден глава Шевченковской громады Николаевской области Олег Пилипенко, похищенный российскими военными более двух месяцев назад. Об этом в видеообращении в своем телеграм-канале сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По словам главы ОВА, в пятницу, 10 июня, состоялся уже одиннадцатый обмен удерживаемыми лицами, а переговоры касательно освобождения Пилипенко велись "очень долго".

"Два с чем-то месяца был в плену наш глава ОТГ… Сейчас он уже тут, поэтому его поздравляем", — сказал Ким.

Местные СМИ 13 марта со ссылкой на публикацию супруги главы громады Татьяну сообщали, что 10 марта Олег Пилипенко поехал развозить хлеб местным жителям и не вернулся домой. Супруга похищенного тогда призвала посодействовать его освобождению. Информацию о пропаже Пилипенко 15 марта подтвердила депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты убили часть взятых в плен мэров украинских городов. В частности. сообщалось о похищении мэров Днепрорудного (Запорожская область) Евгения Матвеева, Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева, Берислава (Херсонская область) Александра Шаповалова, и других.

Также мы писали о том, как во второй раз за полтора месяца российские войска похитили поселкового голову Кирилловки Ивана Малеева.