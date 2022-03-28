Россияне убили часть взятых в плен мэров украинских городов, — Зеленский

По словам президента, украинские власти не могут установить связь с некоторыми из похищенных чиновников.

Части похищенных российскими военными мэров украинских городов были найдены мертвыми. Об этом в интервью изданию Economist сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых мы уже нашли и они мертвы. И некоторые были заменены", — сказал глава государства.

В пятницу, 25 марта, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что российские военные взяли в плен 14 мэров. При этом украинская чиновница отметила, что РФ требует равенства в вопросе обмена пленными — в формате "пограничников на пограничников, моряков на моряков". В связи с этим неизвестно, каким образом украинские власти смогут обменять 14 мэров, находящихся в заложниках РФ.

На данный момент известно, что российские военные похищали мэров Днепрорудного (Запорожская область) Евгения Матвеева, Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева (был отпущен оккупантами), Берислава (Херсонская область) Александра Шаповалова, Славутича (Киевская область) Юрия Фомичева (был взят в плен 26 марта и отпущен в тот же день), Мелитополя (Запорожская область) Ивана Федорова (был освобожден 16 марта), Великобурлукской громады (Харьковская область) Виктора Терещенко.

Ранее мы писали, что 10 марта в Мелитополе российские военные похитили и увезли в неизвестном направлении депутата Запорожского областного совета от "Европейской Солидарности" Лейлу Ибрагимову. В тот же день пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко сообщил, что политика отпустили, однако связи с ней нет.

Тем временем 22 марта из российского плена был освобожден глава Ахтырского райсовета Сергей Киричко.