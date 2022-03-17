Оккупанты РФ взяли в плен мэра Великобурлукской общины - глава ОГА (видео)

В ходе видеообращения Олег Синегубов уточнил, что чиновника похитили прямо с рабочего места.

17 марта российские захватчики взяли в плен мэра Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, войска РФ проигрывают и от бессилия совершают преступления против мирного населения:

"Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен мэра Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Виктора Николаевича выкрали прямо с рабочего места. Это позорное преступление! Будем делать все, чтобы защитить мирное население общин Харьковщины, в том числе и Великобурлукской", — заявил в обращении глава Харьковской ОГА Синегубов.

Напомним, российские захватчики не в первый раз берут в плен украинских чиновников. Так, 11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитила группа российских оккупантов из 10 человек, когда он находился в городском кризисном центре. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. 16 марта мэра Мелитополя освободили из плена, обменяв на 9 солдат срочной службы ВС России.

Ранее, 10 марта, в Мелитополе российские оккупанты похитили и отвезли в неизвестном направлении депутата Запорожского областного совета от "Европейской Солидарности" Лейлу Ибрагимову. Они провели обыск, забрали телефоны и вывезли Ибрагимову из дома.